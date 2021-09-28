Bu pizza tarifi Ispanak sevmeyenler bile ıspanağa aşık eder! Üstelik hem hem kilo aldırmıyor hem de çok sağlıklı! İşte glütensiz Ispanaklı Pizza Tarifi

Kilo sorunu yaşatmayan unsuz, şekersiz beslenenlerin çokça tercihi olan glütensiz ıspanaklı pizza tarifi internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan yemekler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Görüntüsünden canınızın çekeceği, yemekten büyük bir zevk alacağınız glütensiz ıspanaklı pizza tarifini biz de sizler için derledik.İşte normal pizzayı aratmayan glütensiz ıspanaklı pizza tarifi...

GLÜTENSİZ ISPANAKLI PİZZA TARİFİ

GLÜTENSİZ ISPANAKLI PİZZA MALZEMELERİ



Glütensiz Ispanaklı Pizza'nın hamuru için gerekli malzemeler; 2 su bardağı çiğ karabuğday unu, 1 su bardağı esmer pirinç unu, 100 gr yoğurt, 2 silme yemek kaşığı karnıyarık otu tozu (Islatmak için 250 ml su), 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, 1 çay kaşığı karbonat (Karbonatı aktive etmek için 1 yemek kaşığı sirke veya 3-4 damla limon), hamur için 50 ml su olarak verildi.

Pizzanın içi için ise; 1 kilo sapları alınmış bebek ıspanak, 4 diş rendelenmiş sarımsak, tuz, karabiber, 4 yemek kaşığı tatlı lor peyniri ,rendelenmiş kaşar peyniri, sade yağda sotelenmiş kestane mantarı, tavada kavrulmuş dolmalık fıstık malzemeleri gereklidir.

GLÜTENSİZ ISPANAKLI PİZZA NASIL YAPILIR?

Glütensiz ıspanaklı pizza yapımı için ilk olarak su ile karnıyarık otu tozunu karıştırın. Jole kıvamına gelince bir kenara alıp bekletin. Ardından karnıyarık otu tozu da dahil tüm malzemeleri yoğurtma kabına alıp yoğurun. Hamuru 2 bezeye parçaya ayırın ve her birini 2 yağlı kağıt arasında açıp kenarlarını kıvırın. Üzerine zeytinyağı, tuz, sarımsak tozu, karabiber serptikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında turbo ayarda 25 dakika pişirin.

Ispanakları ise yıkayıp yağsız tavada soteleyin. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın. Soğuyan ıspanakların suyunu sıkıp bıçakla doğrayın. Tavada biraz zeytinyağında sarımsağı soteleyin. Ardından ocağın altını kapatıp üstüne ıspanakları ve lor peynirini ekleyin. Fırından çıkan hamurun üzerine ıspanaklı harcın yarısını sürün. Kalanını da diğer hamura dökmek için bir kenarda bırakın. En üstüne de kaşar peyniri eklenip 15 dakika daha pişirin. Bu sırada da mantarları ve dolmalık fıstığı soteleyip servis etmeden pizzanın üstüne ekleyin.

Kaynak: Sağlık Haberciniz