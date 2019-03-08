Bu proje gençleri sporla buluşturuyor

Ordu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Gençlik Merkezim Yollarda" projesi ile gençler, hayallerindeki sporlar ile tanışma fırsatı buluyor.

Organize edilen projenin açılış töreni, Altınordu ilçesinde bulunan Bayadı İlköğretim Okulunda gerçekleştirildi. Gençlerin en iyi şekilde yetişmesi hedeflenen proje kapsamında gençler, hayallerindeki sporla tanışmanın mutluluğunu yaşadılar.

Projenin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Adem Öztürk, öğretirken eğlenmenin, spor yaparken de öğrenmenin bu yaşlardaki öneminden bahsederek, "Bazı alışkanlıkların bu yaşlarda kazanıldığını ve kalıcı olduğunu da biliyoruz. Bu amaçla ilimizdeki tüm okullarımızı tarayarak sizlerin yeteneklerini keşfetmeye çalışıyoruz" dedi.

"Ordu'daki bütün okullara ulaşmayı hedefliyoruz"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteği ile düzenlenen proje sayesinde gençlerle bir araya geldiklerini, proje sayesinde de kentteki bütün okullara ulaşmayı hedeflediklerini aktararak, "Gençlik Merkezim Yollarda projesiyle 9 ay boyunca kentteki tüm gençlere ulaşmayı amaçlıyoruz. Her gün ekiplerimiz köy köy, okul okul gezecekler. Özellikle Gençlik Merkezimize gelemeyen gençlerimizin ayağına bu hizmetleri götürmeyi hedefliyoruz. Spor aktiviteleri ve spor kültürünü yaygınlaştırmak, gençlerimize aşılamayı amaçlıyoruz. İnşallah bu projeyle birlikte birçok yavrumuz spora ilk adımlarını atmış olacak" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ise çocukların eğlenmesini, sporu tanımasını ve yeteneklerinin farkına vararak, o alanda kendilerini yetiştirmelerini temenni ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından spor faaliyetlerine katılan öğrenciler, okçuluk, şişme langırt oyunu, sumo güreşi, dart, badminton, satranç, matrak, halk oyunları, topaç, balon patlatma, sandalye kapmaca, halat çekme yarışı etkinlikleriyle buluştu.

Kaynak: İHA