Bu proje ile işsizliğin önüne geçmek hedefleniyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öğrencileri, Birleşmiş Milletlere bağlı yürütülen Hult Prize Girişimcilik Yarışması kapsamında hazırladıkları proje ile bir yıl içerisinde 10 bin gence istihdam sağlamayı hedefliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya çapında düzenlenen ve 120 ülkeden 2 binden fazla üniversitenin katılımıyla gerçekleşen yarışma küresel sorunları ele alıyor. 1 milyon dolar ödüllü "Hult Prize'ın bu seneki konusu, "Gelecek 10 sene içinde, 10 bin işsiz gence günde 10 saat çalışabilecek bir iş önerisi" olarak belirlendi. Bu kapsamda yarışmaya hazırlanan ESTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu Emre Demir ile ESTÜ öğrencileri Atakan Koçanalı, Okan Düzyel isimli öğrenciler, "iDream" fikrini ortaya çıkardı. Gençlerin yeteneklerini ön plana çıkararak iş bulabilecekleri platformu kuran ekip, destek bulabildikleri takdirde bölgesel finallere katılacağı günü bekliyor.

"Bu proje ile gençler seslerini istedikleri yere duyurabilecek"

ESTÜ Kimya Mühendisliği son sınıf öğrencisi Atakan Koçanalı, "Eskişehir'de böyle bir katılım olduğunu duyduğumuzda biz de bir proje hazırlamak istedik. Genç işsizlik fikrinden yola çıkarak böyle bir çalışma yapmak istedik. Günümüzde iş bulmak kadar kendini firmalara göstermek de zor. Aynı zamanda sosyal medya da bu dönemlerde çok fazla revaçta. Biz de bu fikir üzerinden yürüyerek olabilitesi yüksek ve gerçekçi bir projeye imza atmaya çalıştık. İşletmecilikten öte tekno girişimcilik üzerine bizim alanımız. Biz ESTÜ'deki 4 grup arasından birinci çıktık. İlk aşamayı geçtik şimdi Toronta'daki finale hazırlanıyoruz. Bizim ana fikrimiz üretken, dinamik ve kendi seslerini duyurmaya çalışan gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri, daha da üretken olabilecekleri bir platform oluşturmak. Özellikle öğrenciler ya da işe yeni başlayanlar büyük şirketlere seslerini nasıl duyurabileceklerini pek bilmiyor. Bu proje ile aslında kendi seslerini istedikleri yerlere de duyurabilecekler. Bu şekilde şirketler size gelecek" dedi.

"Yaklaşık 1 yıl içerisinde 10 bin kişiye iş bulmayı hedefliyoruz"

ESTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Okan Düzyel ise, "Gençler kendi yapabilecekleri işleri nerelerde yapabileceklerini bilmiyor. İş bulmak zaten zaman alıcı bir durum. Bazı insanlar uzun süre iş bulamadıklarında aramaktan vazgeçiyor. Biz bu sorunu çözmek için aslında hem insanlarla bağlantı kuruyor hem de devamlı bir iş arama fırsatı sunuyor. Bizim sitemizde kendi yeteneklerinizi ekleyebiliyorsunuz. Nerelerde neler yapabileceklerinizi de öngörebiliyorsunuz. Sadece yapmanız gereken kendinizi burada ispat edebilmek. İnsanlar sizi burada projelerinizle beğenilerek ön plana çıkıyorsunuz. Daha önceden insanlar şirketlere başvururken bununla da şirketler insanlara başvuruyor. Biz bu yönü terse çevirmiş oluyoruz. Beğeniler de uzmanlık alanlarına göre ayrılacak. Öncelikle ülkemizdeki sorunları bitirmek ardından da diğer ülkelere açılmak istiyoruz. Yarışmanın çözmeye çalıştığı sorun 10 yıl içerisinde 10 bin gence istihdam sağlamak. Bizim yaklaşımımızda şirket kurmaktan öte insanlara iş bulmak. Bu sayede biz sadece 1 yıl içerisinde 10 bin kişiye iş bulmayı hedefliyoruz. Şimdi Eskişehir'deki birinciliğimizin ardından Toronto'ya gideceğiz. Fakat burada bazı eksiklerimiz var. Kanada'ya gitmek ve kazanarak ülkemizi temsil etmek için yardıma ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Proje ile gençlerin geleceklerine dokumak istediklerini kaydeden Emre Demir ise, "iDream, üretken gençlerin yeteneklerini açığa çıkarabileceği ve işverenlerle buluşabileceği, içerik üreterek yeteneklerine uygun işler bulabileceği bir içerik paylaşım platformu. Üretken insanların yeteneklerini kullanabilecekleri işlere ulaşmalarını sağlar ve insanları üretken olmaya yönlendirir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA