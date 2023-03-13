Bu reçetenin çare olmadığı dert yok! İbn-i Sina'nın özel formülü: Başta cinsel problemler var! Dünya Tıp tarihine damga vurmuş bir isim olan İbni Sina'nın reçeteleri bu yüzyılda bile ilk sıralarda kullanılıyor. Çağının çok ötesinde olan, yaptığı reçeteler ile bir çok insana şifa bulmuş olan isim halen de daha o şifalarını sürdürüyor.





İbni Sina'nın dehası tarihin çok daha ötesinde, aşıp günümüze kadar gelmiş. Günümüzde etkin olarak kullanımı olan İbni Sina'nın reçetelerinden bir kaçına değineceğiz. Büyük bir ilgi gören, bir çok insanın dertlerine çare olan reçeteler özellikle bitkisel özellikli olması nedeniyle tercih ediliyor. Tüketenlerin dertten, hastalıktan kurtaran reçetelerden en bilinenleri arasında nar şurubu var. Şimdi haberimizde doğal bir antioksidan olan ve cinsel sorunları giderici nitelikte olan nar suyunun faydalarına gelin hep birlikte bakalım İşte detaylar...

Haberin Devamı





İBNİ SİNA'NIN ŞİFA DEPOSU OLAN NAR SUYU REÇETESİ VE FAYDALARI

Nar meyvesinin yararları saymakla bitmez. Özellikle bağışıklık sistemine iyi geldiği bilinen nar, güç ve kuvvet verici özelliği ile de bilinmektedir. Güç ve kuvvet denildiğinde ilk akla gelen şifa depolarından biri olan narın özellikle suyunun içmek çok faydalı. Narın bu denli faydalarını gören ünlü tıp bilgini İbn - i Sina bir reçete yapıyor. İbn -i Sina'nın nar suyu reçetesinin nasıl olduğu, faydaları nelerdir? Tüm ayrıntılar haberimizde...

Haberin Devamı





İşte ünlü alim olan İbn-i Sina'nın cinsel sorunları gideren, vücudu yenileyip arındıran, yep yeni ve taptaze bir görünüme kavuşturan İbn-i Sina'nın nar suyu reçetesi ve tarifi...

Nar Suyu Reçetesi İçin Malzeme Listesi:

Altı su bardağı sıkılmış nar suyu

Altı yemek kaşığı toz şekeri

Dört dal nane

Tarifin Yapılışı:

Altı su bardağı taze sıkılmış nar suyunu tencereye alarak, şekeri ekliyoruz. Tahta kaşıkla güzelce karıştırdıktan sonra da ocağın altını yakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyoruz.

30 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. Son beş dakika kala taze naneleri yıkıyoruz. Doğrayarak içine atarak ocağın altını da kapatıyoruz. Ilıklaşınca cam kavanozda süzüyoruz ve buzdolabında saklıyoruz. Sabahleyin her gün olmak üzere bir çay bardağı içiyoruz.