Bu sabah tespit edilip, etkisiz hale getirildiler! Ağrı'da terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ağrı Valiliği, konuyla ilgili açıklama yaptı ve operasyonların devam ettiğini belirtti.

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Ağrı’da terör operasyonları devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ağrı Valiliğinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Ağrı Dağı bölgesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi. Söz konusu 2 terörist mensubu bugün sabah saatlerinde icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildi. Bölgede teröre yönelik operasyonlara aralıksız olarak devam edildiği belirtildi. Etiketler : operasyon, ağrı, terörist



