Bu sefer de Rafet El Roman kendisine gelen mesajları ifşa etti!

Rafet El Roman'ın soğuk intikamı. DM'lerden ağzı yanan ünlü aşk sanatçısı, çapkınlığıyla biliniyor. Bu kez de mesajları paylaşan o oldu.

Bugüne kadar sayısız çapkınlıkta yakayı ele veren Rafet El Roman, yine baltayı taşa vurdu. 51 yaşındaki popçu, hem mesaj attığı kişi tarafından ifşa edildi hem de yazıştığı kadının fotoğraftakinden farklı olduğunu anlayınca hayal kırıklığına uğradı. Olay sonrası fazla yorum yapmayan Rafet El Roman, intikam için harekete geçti.

SAHTE SPOR EĞİTMENİ YAZIŞMALARI PAYLAŞMIŞTI

Rafet El Roman'ın önceki gün de Instagram hesabı üzerinden bir kadın takipçisine attığı mesajlar ifşa oldu. Spor eğitmeni olan Şule Balmak şarkıcının kendisine yazdıklarını bir bir paylaştı. Şule Baymak bir süre sonra bu yazışmaları ifşa etti. Ardından bir gerçek daha ortaya çıktı. Şule, kendi fotoğrafları yerine Şili'de yaşayan bir Instagram fenomeni Sol Vasquez'in pozlarını kullanmıştı.

BU SEFER SIRA RAFET'TE

Rafet El Roman konu üzerine "Yorum yok, konuşmayacağım" diyen ünlü popçudan şaşırtan bir hamle geldi. Ünlü şarkıcı intikam almak için kendisine gelen tüm mesajları sosyal medya hesabından yayınladı. Ancak çoğu sosyal medya kullanıcısı şarkıcının yine kendisini rezil ettiğini ve kızların masum olduğunu ileri sürdü.

İşte o mesajlar;