Bu sene ara tatil ne zaman? Bu sene ara tatil var mı, olacak mı?

Uzaktan eğitim sürecinden kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından veli ve öğrenciler, geçen yıl ilk kez Kasım ve Nisan aylarında uygulanan ara tatillerin bu yıl olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Peki Bu sene ara tatil ne zaman? Bu sene ara tatil var mı? Bu sene ara tatil olacak mı?

BU SENE ARA TATİL VAR MI?

MEB, bu sene ara tatilin 16 Kasım'da başlayacağını bildirdi. 2020-2021 takvimine göre yapılacak olan ara tatillerin tarihleri aşağıdaki gibidir.

BU SENE ARA TATİL OLACAK MI?

202-2021 eğitim öğretim yılında ara tatil olacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de,

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

BU SENE ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim öğretim yılının başında yayınladığı takvim ile yapılacak olan ara tatilleri, sömestr ve yaz tatili gibi tüm tarihleri duyurdu ve eğitimin 18 Haziran 2021 Cuma günü biteceğini söyledi.

MEB YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.