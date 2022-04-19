"Bu sene gerçekleşti" diyen Bakan Vedat Bilgin canlı yayında açıkladı! Asgari ücrete temmuz zammı yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV canlı yayına konuk olarak Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Sene başında yüzde 50 oranında yapılan asgari ücrete, enflasyonun durumuna bağlı olarak zam yapılıp yapılmayacağı konusu gündeme geldi. AK Partili kurmayların Temmuz ayındaki durumun değerlendirileceğini söylemesine karşın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zamma karşı kapıyı kapattı.

"BÜTÜN ÜCRET TÜRLERİNDE ASGARİ ÜCRET KADAR GELİRİ DEVRE DIŞI BIRAKTIK"

Bakan Bilgin şunları söyledi:

"Asgari ücrete Temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız."

"BİZ EKONOMİK PROGRAMIMIZI BAŞARIYLA GÖTÜRMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

Bakan Bilgin sözlerine şöyle devam etti:

"Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor. Biz ekonomik programımızı başarıyla götürmek mecburiyetindeyiz. Toplu sözleşmeleri çok önemli garanti altına aldık. Kamu çalışanlarına yüzde 31 fark verdik. Sosyal temelleri olan ekonomi programını sürdürüyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan NATO karargahında yapılan Olağanüstü Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesinin bitmesinin ardından Türkiye'ye dönüşte asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt vererek şunları söylemişti:

"Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır."

SAFFET SANCAKLI ZAM YAPILACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan Cumhur İttifakı MHP'nin Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, geçtiğimiz günlerde partisinin Gölcük’te gerçekleştirilen danışma toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini belirterek, asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacağını dile getirmişti.

Saffet Sancaklı şunları söylemişti:

“İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75’ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir”

TÜRK - İŞ BAŞKANI ATALAY: MASAYA ÇAĞIRIRLARSA OTURURUZ

Öte yandan Türk - İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete yeniden zam yapılması konusunda Bolu'da açıklama yapmıştı. Başkan Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile

asgari ücreti yeniden görüşeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Dün Bakan Bey'e sordum. O da 'Bunun günü aralık ayı.' dedi. Şimdi resmi muhatabı bakanlık, Türk-İş ve TİSK. Fiyat artışı pazarda var mı? Var. Markette var mı? Var. Kasapta var mı? Var. Domatesin, elektriğin, doğal gazın, benzinin nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. Ya otomatiğe bağlamak lazım. Enflasyon her ayın başında açıklanıyor. O zaman her ayın başında enflasyon açıklandığı zaman bu enflasyon miktarını asgari ücretliye, emekliye vermek lazım. Haziran ayı olur mu olmaz mı? Böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle keyifle o masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı aralık ayındaki, ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız. Onun için milleti beklenti içine sokmamak lazım."

DİSK BAŞKANI ÇERKEZOĞLU: ARTIŞ ELİMİZE GEÇMEDEN EFNLASYON KARŞISINDA ERİDİ

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiğini ifade ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye çok yüksek enflasyonlu bir döneme girdi. Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik artış elimize geçmeden enflasyon karşısında eridi. TÜİK’in resmi enflasyonu bile yüzde 55, resmi gıda enflasyonu yüzde 65. O nedenle sağlık işçisi ve bütün Türkiye işçi sınıfı asgari ücretin bir an önce güncellenmesini ve asgari ücretin bu kaybının giderilmesini istiyor. Bunun önünde herhangi bir engel de yok, mevzuat buna uygun. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma Bakanlığı’nın çağrısıyla hemen toplanmalıdır.”

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturacak. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından (%2) oluşacak.

Asgari ücret, milyonlarca çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle de tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.