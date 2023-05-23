Bu sene kurban bayramı kara kara düşündürüyor! Dana, tosun, düve, koyun, keçi fiyatları arşa çıktı! Kurban kesmek hayal olacak

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatlarında büyük bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu yılın enflasyon verileri dikkate alındığında, kurbanlık fiyatlarına yüzde 150 oranında bir zam gerçekleştiği görülmektedir. Öngörülere göre, 2023 yılı için belirlenen fiyatlar, bir kurbanlığın 3 bin liradan başlayarak 55 bin liraya kadar yükselebileceğini göstermektedir. Büyükbaş hayvanlar için ise fiyatlar genellikle ortalama 40 bin ila 100 bin lira arasında değişmektedir.

KURBANLIKLARA ZAM GELDİ





Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatlarında büyük bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Enflasyon verileri dikkate alındığında, fiyatlarda yaklaşık yüzde 150'lik bir zam gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Bu durum, bir kurbanlığın 3 bin liradan başlayarak 55 bin liraya kadar çıkabileceği anlamına gelmektedir. Büyükbaş hayvanlar için ise fiyatlar ortalama 40 bin ila 100 bin lira arasında değişmektedir.

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Fiyat artışının birkaç sebebi bulunmaktadır. Hayvan yemleri ve bakım maliyetlerindeki artışlar, üretim maliyetlerini etkilemektedir. Ayrıca, genel olarak hayvancılık sektöründeki maliyetlerin yükselmesi, kurbanlık fiyatlarının da artmasına neden olmaktadır. Hayvan yetiştiricilerinin kâr marjlarını koruma amacıyla da fiyatlar yükseltilmektedir.

Bu yüksek fiyatlar, vatandaşları bütçelerini gözden geçirmeye ve daha uygun fiyatlar aramaya yönlendirmektedir. Kurban alacak olanlar, yerel yetiştiricileri tercih edebilir, erken rezervasyon fırsatlarından yararlanabilir veya farklı satış noktalarını araştırabilirler.