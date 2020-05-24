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  3. Bu sene Ramazan Bayram'ında ilkler yaşanıyor!

Bu sene Ramazan Bayram'ında ilkler yaşanıyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla bu sene Ramazan Bayramı farklı yaşanıyor.

Bu sene Ramazan Bayram'ında ilkler yaşanıyor! 1120

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazını kıldırıp bayram hutbesini okudu.