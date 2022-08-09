Bu sene yediğiniz aşure ağzınızın tadını kaçırabilir! Bir tencere aşurenin fiyatı dudak uçuklatıyor!

Aşure yemeyi sevenlere üzen haber geldi. Malzemelerinin zamlanması aşurenin tencere fiyatına da yansıdı.

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Temel aşurelik malzeme fiyatları bu yıl yüzde 60 ila yüzde 207 aralığında zamlandı. Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Yunus Emre Kaşıkcı, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bu sene yediğiniz aşure ağzınızın tadını kaçırabilir! Bir tencere aşurenin fiyatı dudak uçuklatıyor!

KURUYEMİŞ FİYATLARI ARTTI

Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Birinci Başkan Yardımcısı Kaşıkcı, “Kilosu geçen yıl 25 TL olan soyulmuş fıstık, bu yıl yüzde 100 artışla 50 TL’ye çıktı. Geçen yıl kilosu 45 TL olan kayısı ise, bu yıl 130 TL’ye yükseldi. Kayısıdaki bu artışta Malatya’da yaşanan don olayının da etkili olduğu belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

Bu sene yediğiniz aşure ağzınızın tadını kaçırabilir! Bir tencere aşurenin fiyatı dudak uçuklatıyor!

Diğer temel aşureliklerden fındık ve ceviz fiyatlarının, son bir yılda ülke genelinde ortalama 100 TL’den 180 TL’ye çıktığını sözlerine ekleyen Kaşıkcı, badem fiyatlarının 105 TL’den 225 TL’ye, kuru üzüm fiyatlarının ise geçen yıl 25 TL iken bu yıl 40 TL’ye yükseldiğini belirtti.

Bu sene yediğiniz aşure ağzınızın tadını kaçırabilir! Bir tencere aşurenin fiyatı dudak uçuklatıyor!

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