Bu sınıfta geleceğin Neşet Ertaş'ları yetişiyor
EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Neşet Ertaş Müzik Sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.Arpacı, Küplü Şehit Öğretmen...
EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Neşet Ertaş Müzik Sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.
Arpacı, Küplü Şehit Öğretmen Zeki Savruk Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Neşet Ertaş Müzik Sınıfı öğrencileriyle bir araya gelen Arpacı, öğrencileri tebrik etti.
Proje kapsamında geçen yıl açılan sınıfta eğitime devam edildiğini aktaran Arpacı, "Müziği seven, sanatı seven öğrenciler yetiştirmek amacıyla kurulan müzik sınıfı ile okulda öğrenim gören öğrencilerimiz geleceğin Neşet Ertaş’ı olma yolunda kendilerini geliştirmekteler." dedi.
Öğrencilerle müzik üzerine sohbet eden Arpacı, çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA
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