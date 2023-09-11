Bu sokakta yaşayanlara doğalgaz yok

Eskişehir'de evlerinin önünden geçen yolun kamulaştırılmaması nedeniyle tüm mahallede aktif olan doğalgazdan mahrum kalan 7 hanenin sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Çukurhisar Mahallesi'nde bulunan 26'ncı sokağın sakinleri doğalgaz ve altyapı sorunu ile uzun yıllardır mücadele ediyor. Evlerinin önünden geçen caddenin kamulaştırılmaması nedeniyle doğalgaz ve altyapı kanalizasyon hattının geçirilemediğini belirten vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Kamulaştırılmayan yolu belediye otobüslerinin güzergahına dahil edildiğini fakat resmiyete uygun olmadığı için doğalgaz hattı geçirilemediğini belirten vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti perişanlık olarak değerlendiriyor. Yaklaşık 2 bin hanenin bulunduğu Çukurhisar Mahallesi'ndeki doğalgaz verilmeyen 7 hanenin kalması da vatandaşları isyan etme noktasına getirdi. Yıllar önce doğalgaz gelecek umuduyla evlerine kurdurduğu kalorifer sistemlerine rağmen soba kullanmaya devam eden vatandaşlar, yetkililerin mağduriyetlerini görmelerini ve kendilerine yardımcı olmalarını istiyor.

"Bütün mahalleye doğalgaz geldi fakat buradaki 7 haneye gelmedi"

Mahalleye doğalgaz geleceğini duyduğunda kalorifer sistemi yaptırdığını fakat kullanamadığını belirten Mustafa Altun, "Burada sorunlarımız var. Belediye otobüslerinin geçmiş olduğu yolda bizim doğalgaz hakkımızı vermiyorlar. Bizim günahımız ne? Başkanımız Ahmet Ataç bize ilgileneceğini söylemişti, söz vermişti. 5 ay oldu, halen karınca boyu kadar bir yol yürümediler. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Burada doğalgaz alamadığımız 7 hane var. Ama bütün köy aldı. Ben petek döşeteli 10 sene oldu. Gidin bakın, petekler neredeyse çürüyecek. Bizim suçumuz ne? Biz bu belediyeye ait değil miyiz? Bizi niye üvey evlat yapmak istiyorlar? Biz de hizmetten yararlanalım. Belediyenin kendi aracı kamulaştırma zamanında bizim vatandaşın kendi arazisinde rayiç bedeli ödenmediği halde buradan geçiyor. Mahkeme kararıyla yolu kapatın denildi. Biz de kapatmak istemiyoruz. Belediye, paralarınızı alın, mahkemeye verin dedi. Biz para istemiyoruz. Sadece yolumuzun açılmasını ve bu mağduriyetimizi giderilmesini istiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz. Kendileri geldiklerinde istediklerini istiyorlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama ne hikmetse bizim istediklerimizi yerine getirmiyorlar. Burada koskoca bin hanelik yerde 5 kişiyi mağdur ediyorlar. Aslında her şeyimiz var ama doğalgazımız ve altyapımızı gelmedi. Kazıyorlardı, ileride bıraktılar" dedi.

"Altyapı ve doğalgaz sıkıntısı yaşıyoruz"

Evlerinin önündeki yolun kamulaştırılmamasından dolayı altyapı ve doğalgaz sorunu yaşadıklarını belirten Serkan Tura, "Birinci sıkıntımız, yeraltı altyapımız ve doğalgazımızın olmaması. Bu yol 30 seneden beri kullanılıyor, gösteriliyor. Elektriğimiz ve suyumuz var, vergimizi veriyoruz. Sokak ismimiz belli, 26'ıncı sokak olarak gözüküyor. Lakin doğalgaz ve diğerlerine geldiğinde Tepebaşı Belediyesi hiçbir şeye yardımcı olmuyor. Kapıların çaldığımızda tamam yardımcı olacağız diyorlar ve geri dönüyorlar. Yardım bekliyoruz, ilgililerden destek istiyoruz" diye konuştu.

"Kaç senedir perişanız"

Isınmak için soba yaktıklarını ve zorlandıklarını belirterek yaşadıkları mahrumiyete isyan eden Sultan Kanat ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizim de bir doğal gaza, tertemiz oturmaya hakkımız yok mu? Alt yapı yakınımıza kadar geldi, orada kaldı. Biz niye mahrum oluyoruz? İşlerimize zorluk çıkarıyor. Ben sabah altıda yedide hayvanla birlikte soba yakmaya geliyorum. Bizim de yaşamaya hakkımız var, biz de insanız. Böyle zor olmaz mı? Isınması dert. Onun külüyle, kömürüyle uğraşmak kolay mı? Bir tüp kaç para olmuş, yazık değil mi bize? Kaç senedir böyle perişanlık çekiyoruz. Herkes aldı, biz böyle mağduruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)