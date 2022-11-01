Bu sözler çok konuşulur! Cübbeli Ahmet Hoca imam hatip liselerinde okuyanları hedef aldı: "Gidiyor deist oluyor, ateist oluyor..."

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü her hafta başka bir konuya değinerek sohbet gerçekleştiriyor. Söyledikleri ile gündemden düşmeyen Cübbeli Ahmet Hoca bu hafta da imam hatip liselerinde okuyan öğrencileri hedef alan konuşmalar yapmasından dolayı gündeme geldi.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM"

İmam hatip liselerinde okuyanların inançlarının başka inançlara kayma potansiyelinin yüksek olduğunu iddia eden Cübbeli Ahmet Hoca "İmam hatibe ilahiyata gitseydim ne olacaktı şimdi? Benim potansiyelim potansiyelim de olabilirdi. Çünkü ben ağzım laf yapıyor yani. Çok tehlikeli bir durum. Çok tehlikeli. Kaç kere okullardan aldı beni Bir sene gittik Fatih kulesine. Nasıl aldı beni ya? Düştü peşime. Bir sene dünya ayağa kalktı yok. Biz öyle bir şeyler bu. İmanımızı muhafaza ettik yani. Kolay mı işte? Gidiyor deist oluyor. Ateist oluyor. Bilmem ne oluyor." dedi.

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"NASIL MEKTEPLE BİR HAREKET EDEBİLİRİZ"

Abdurrahim Dilipak'ın bu okulların ateizm ve deizm için merkez olduğunu söyleyerek "Abdurrahman Dilipak İrfan yazısı da duruyordu ya. Merkez olmuş diyor. Merkez. Allah resulü inkar merkezleri olmuştur. Mektepler ve bunu biz nasıl mekteplerin yanındayız deriz. Nasıl destekliyoruz deriz. Nasıl biz mekteple bir hareket edebiliriz? Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.