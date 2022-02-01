Bu sözler yeri yerinden oynatır! Nihat Doğan "Kaç para için kocan öldürüldü Ece?" sözleriyle Ece Erken'e çağrıda bulundu! İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki soru işaretleri!​​​​​​​

Sunucu Ece Erken'in eşi Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcoğlu, Yeşilköy'deki balıkçıda silahlı saldırı ile cinayete kurban gitmişti. Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki şüpheliler yakalansa da soru işaretleri tam olarak giderilmedi. Bu tartışmaların içine Nihat Doğan'da dahil olarak Ece Erken'e yönelik çağrısıyla herkesi şoke etti.

ERKEN'İN AÇIKLAMALARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Flash TV'deki Al Sana Haber canlı yayınında konuşan Nihat Doğan, Ece Erken'in Fatih Sipahi'yi hedefine almasına sinirlendi. 65 bin lira tartışmalarına ilişkin konuşan Ece Erken, "İnanmıyorum. 65 bin lirayı Şafak cebinden verirdi. Öyle olmazdı" demişti.

"GANİMETİ PAYLAŞAMADILAR, MESELE BU"

Ece Erken'e çağrıda bulunan Nihat Doğan şunları söyledi: "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Acını paylaşıyorum sana sabır diliyorum ama bu kirli ilişki ağını açık açık anlat. Belki Benan hanım da bilmek istiyordur. Bunlar bu işi hallettiler ganimeti paylaşamadılar mesele bu."

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Öte yandan Seyhan Soylu'da ilk defa açıkladığı bir konu olan Şafak Mahmutyazıcığlu ve eski eşi Benan hakkında şunları ifade etti;

Şafak Mahmutyazıcığlu’ nun Ece ile evlenmeden önce telefonda görüştüklerini söyleyerek bomba açıklamalarda bulundu. Soylu; “Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan hanımla da boşanmamışlardı henüz. Şafak’ın sahte bir evrak göstererek Ece’yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar. Bana dedi ki; ‘İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece’nin ısrarı olmamış olsa. Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum. Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen’ dedi. Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi. Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size. Ve şafak bana dedi ki o dönem de bazı şeyleri kardeşimin üzerine yaptığım için kıyamet koptu dedi. Ateşe düştüm ben dedi” şeklinde konuştu.