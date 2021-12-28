Bu tarifle hindi sevmeyen bile hindi yiyecek! Kocanıza parmak yedirtecek süper hindi tarifi

Yılbaşı deyince akla ilk hindi gelir. Kış aylarında kalabalık sofraların lezzetli tarifleri arasında yer alan hindi; düşük yağ oranı, protein ve mineral bakımından oldukça zengin olduğundan kalp hastalıklarının da önüne geçiyor. Kırmızı ete göre yağ oranı neredeyse yarı yarıya olan hindi eti kalabalık misafirlerinize hazırlayabileceğiniz tarifler arasında yer alıyor. Yılbaşına sayılı günler kala hindi tatmamış olanlar ve her yıl gibi bu yıl da bu lezzeti deneyecek olanlar için haberimizde hindi tarifine yer verdik. İşte süper hindi tarifi...

KOLAY FIRINDA HİNDİ TARİFİ MALZEMELERİ

1 adet bütün hindi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

4 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı tavuk bulyon

2 yemek kaşığı kuru maydanoz

1 büyük kuru soğan

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Hindi etinin tam anlamıyla pişmesi için fırını önceden 175 dereye ayarlayın. Daha sonra tüm hindiyi bol suda güzelce yıkayın.

Hindiyi temizlendikten sonra derin bir fırın tepsisinin içerisine koyun. Ardından göğüsle derisinin arasına küçük küçük tereyağı parçaları koyun.

Hindinin içerisine ise bütün soğanın kabuğunu soyarak koyun. İsteğe göre patates ve havuç gibi sebzelerden de koyabilirsiniz.

Derin ayrı bir kabın içerisinde ılık su, tavuk bulyon ve kuru maydanozu karıştırın. Hindinin üzerine döktükten sonra tuz, karabiber ve zeytinyağını gezdirin.

Alüminyum folyo ile üzerini kapatarak fırında yaklaşık 3,5 saat pişmeye bırakın. Daha sonra üzerindeki folyoyu alarak pişmesi için fırına koyun.

45 ile 60 dakika arasında kontrol ederek kızarmasını sağlayın. Pişen hindiyi servis edebilirsiniz.

HİNDİ ETİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

- Hindi etini pişirmeye başlamadan önce lezzetli olması için zeytinyağı, sirke veya limon suyu, tuz, biber ve bazı baharatlarla terbiye ediniz.

- Hindi etini keskin bir bıçakla karın bölgesinden keserek içine tadına aromalık katmak için biberiye, defne yaprağı yerleştiriniz. Fırına atmadan önce tepsiye havuç, kuru soğan, sarımsak ve kök kerevizi (bal kabağı veya karnabahar) koyarsanız hindi etine ayrı bir lezzet katabilirsiniz.

- Hindinin üstünün iyice kızarması ve özel olarak tatlanması için, derisini asla kaldırmayın ve pişmesinden yaklaşık 15 dakika önce 4 yemek kaşığı balı fırçayla yardımıyla hindinin üzerine sürünüz.

- Hindi etinin kaliteli olması açışından pişirileceği kabın etrafında yaklaşık 7 cm boşluk olmasına özen gösteriniz.

- 160 derece ısıda uzun süre pişirmekte olduğunuz hindinizi, yaklaşık 5 kg ağırlığındaysa 3 saat kadar, yaklaşık 5 kg ağırlığındaysa 4 saat kadar, yaklaşık 13 kg ağırlığındaysa da 5 saat kadar pişirmenizi öneririz.