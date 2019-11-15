Bu ülkede gençler evlenemiyor! 4 ayda yalnızca 1 kişi evlenebildi

Bir Batı Afrika ülkesi olan Nijerya'nın Kano eyaletine bağlı Kera köyünde gençler evlenmekte zorlanıyor.

Bunun nedeni de köyün muhtarı Ado Sa'id tarafından evlenmek isteyen erkeklere 137 bin naira (377 dolar) vergi ödeme zorunluluğu getirilmesi.

4 AYDA SADECE 1 KİŞİ EVLENEBİLDİ

Gençlerin evlilik yolunda atması gereken adımlar, verginin ödenmesiyle de bitmiyor. Damadın evlenebilmesi için aynı zamanda gelinin ailesine mobilya ve mutfak malzemeleri alması da gerekiyor.

Muhtar Sa'id, konuya ilişkin yerel gazeteye yaptığı açıklamada, verginin evlilikleri garanti altına almak için konulduğunu, ödenmesi gereken miktarın çok olmadığını savundu.

Köydeki gençlere getirilen vergi zorunluluğu nedeniyle 4 ayda sadece 1 kişinin evlenebildiği öğrenildi.