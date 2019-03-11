'Bu vapur İstanbul'a gidecek' diye bağıran baltalı eylemciyi polis ikna etti (2) İzmir'in Konak ilçesinde, bindiği vapurda elinde baltayla, "Bu vapur İstanbul'a gidecek" diye bağıran E.Y. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık...

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