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  3. 'Bu vapur İstanbul'a gidecek' diye bağıran baltalı eylemciyi polis ikna etti (2)

'Bu vapur İstanbul'a gidecek' diye bağıran baltalı eylemciyi polis ikna etti (2)

İzmir'in Konak ilçesinde, bindiği vapurda elinde baltayla, "Bu vapur İstanbul'a gidecek" diye bağıran E.Y. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık...

'Bu vapur İstanbul'a gidecek' diye bağıran baltalı eylemciyi polis ikna etti (2)

SERBEST BIRAKILDI

İzmir'in Konak ilçesinde, bindiği vapurda elinde baltayla, "Bu vapur İstanbul'a gidecek" diye bağıran E.Y. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA

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