'Bu vapur İstanbul'a gidecek' diye bağıran baltalı eylemciyi polis ikna etti (2)
İzmir'in Konak ilçesinde, bindiği vapurda elinde baltayla, "Bu vapur İstanbul'a gidecek" diye bağıran E.Y. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık...
SERBEST BIRAKILDI
İzmir'in Konak ilçesinde, bindiği vapurda elinde baltayla, "Bu vapur İstanbul'a gidecek" diye bağıran E.Y. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.