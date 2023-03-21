Bu yardımı kaçıran çok üzülür! Anne babalar hemen e-Devlet'e girin: Dar gelirli çocuklu ailelere 650 TL nakit yardımı yapılacak!

Dar gelirli vatandaşlar için yapılan sosyal destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Yeni bir müjde de çocuğu olan anne ve babalar için geldi! Peki ödemelerin şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇOCUĞU OLAN AİLELERE MÜJDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödeme kapsamları hız kesmeden genişleyerek devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşlar en geç 15 gün içinde sonuç alarak düzenli olarak ödemelerini almaya başlıyor. Çocuğu olan aileler için ödenen SED ödemeleri de merakla araştırılırken yeni miktarlar beli oldu. PTT tarafından alınan çocuk destek ödemeleri için hane başında kişi başına düşen gelirin üçte biri olan vatandaşlar yardımdan faydalanıyor.

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Bir çocuğu olan anne ve babanın aldığı ödemeyle 5 çocuğu olan anne ve babanın aldığı ödemeler de değişkenlik gösteriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan duyuruya göre 1-2 çocuğu olan aileler için 350 TL, 3 çocuğu olan aileler için 450 TL, 4 çocuğu olan aileler için 550 TL, 5 ve daha fazla çocuğu olan aileler için 650 TL ödeme yapılacak. Başvurular e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama motoruna Sosyal Yardım Başvuru yazıp çıkan başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak yapılıyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar ödemelerini PTT aracılığıyla düzenli olarak alabiliyor.