Bu yarışmada kaybeden olmadı

16 Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu etkinliklerinde düzenlenen Down Sendromlu Gençler Yemek Yarışması gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Bu yarışmada kaybeden olmadı

16 Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu etkinliklerinde düzenlenen Down Sendromlu Gençler Yemek Yarışması gerçekleşti. Birbirinden lezzetli tabakların ortaya çıktığı yarışmada tüm bireyler 1. ilan edildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada keyifli görüntüler ortaya çıktı. Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği iş birliğinde gerçekleşen yarışmada, 10 down sendromlu bireyin yanı sıra profesyonel aşçılar etkinliğe katıldı.

"Dünyaya örnek bir proje oldu"

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Ataç, "Güzel bir gün geçiriyoruz, çok güzel bir ortamda bir araya geldik. Özel çocuklarımızla 15 yıldır beraberiz. Buradaki amacımız onları hayata katmak, onların sosyalleşmesini sağlamak ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak. Bu da başarı ile gerçekleşti. Bütün Türkiye'ye örnek oldu. Bu da benim gururum onurum, çok büyük mutluluk. Bu çocuklarımız çok özel. Ömrüm boyunca da onların iyi olması için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Tüm yarışmacılar birinci oldu

Yarışmada daha sonra özel çocuklar, şefler ile birlikte yemek yaparak hünerlerini sergiledi. Tavuk ve et yemekleri kategorisinde yemekler yapan özel bireyleri, Başkan Ataç da tezgahlarında ziyaret ederek yemekler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Zehra Zeydan, Vega Outlet AVM Müdürü Mustafa Ilıkkan, Türkiye Aşçılar Federasyonuna bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ve şefler, jüri olarak yemeklerin tadımını yaptı.

Ardından yarışmaya katılan özel bireylerin tamamı birinci ilan edildi. Gençlere madalya ve katılım belgelerinin yanı sıra hediyeleri takdim edildi.

Özel bireyler ve aileleri de Başkan Ataç'a düzenlenen etkinlikten ötürü teşekkürlerini iletti. Etkinlik, katılımcı çocukların dans ederek eğlenmesi ile sona erdi.

Bu yarışmada kaybeden olmadı

Bu yarışmada kaybeden olmadı

Bu yarışmada kaybeden olmadı

Bu yarışmada kaybeden olmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Eskişehirli başarılı genç sanatçının başarıları
Eskişehirli başarılı genç sanatçının başarıları
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Usta sanatçı Bedia Akartürk sevenleri ile buluştu
Usta sanatçı Bedia Akartürk sevenleri ile buluştu
Deniz Çakır Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturdu!
Deniz Çakır Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturdu!
Son Haberler
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
Iğdır’da ilk ders zilini Vali Turan, öğrencilerle birlikte çaldı
Iğdır’da ilk ders zilini Vali Turan, öğrencilerle birlikte çaldı
Oğlu şüphesinde haklı çıktı, yaşlı adam ölü bulundu
Oğlu şüphesinde haklı çıktı, yaşlı adam ölü bulundu
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
8 yıllık aşk orucunu bozdu! Çağla Şikel Nail Gönenli' ile evlilik konusunda ilk kez konuştu
8 yıllık aşk orucunu bozdu! Çağla Şikel Nail Gönenli' ile evlilik konusunda ilk kez konuştu
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!