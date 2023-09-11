Bu yarışmada kaybeden olmadı

16 Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu etkinliklerinde düzenlenen Down Sendromlu Gençler Yemek Yarışması gerçekleşti. Birbirinden lezzetli tabakların ortaya çıktığı yarışmada tüm bireyler 1. ilan edildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada keyifli görüntüler ortaya çıktı. Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği iş birliğinde gerçekleşen yarışmada, 10 down sendromlu bireyin yanı sıra profesyonel aşçılar etkinliğe katıldı.

"Dünyaya örnek bir proje oldu"

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Ataç, "Güzel bir gün geçiriyoruz, çok güzel bir ortamda bir araya geldik. Özel çocuklarımızla 15 yıldır beraberiz. Buradaki amacımız onları hayata katmak, onların sosyalleşmesini sağlamak ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak. Bu da başarı ile gerçekleşti. Bütün Türkiye'ye örnek oldu. Bu da benim gururum onurum, çok büyük mutluluk. Bu çocuklarımız çok özel. Ömrüm boyunca da onların iyi olması için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Tüm yarışmacılar birinci oldu

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Yarışmada daha sonra özel çocuklar, şefler ile birlikte yemek yaparak hünerlerini sergiledi. Tavuk ve et yemekleri kategorisinde yemekler yapan özel bireyleri, Başkan Ataç da tezgahlarında ziyaret ederek yemekler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Zehra Zeydan, Vega Outlet AVM Müdürü Mustafa Ilıkkan, Türkiye Aşçılar Federasyonuna bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ve şefler, jüri olarak yemeklerin tadımını yaptı.

Ardından yarışmaya katılan özel bireylerin tamamı birinci ilan edildi. Gençlere madalya ve katılım belgelerinin yanı sıra hediyeleri takdim edildi.

Özel bireyler ve aileleri de Başkan Ataç'a düzenlenen etkinlikten ötürü teşekkürlerini iletti. Etkinlik, katılımcı çocukların dans ederek eğlenmesi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)