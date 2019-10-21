Bu yarışmayla 35 bin kitap okunacak

Afyonkarahisar'da bu yıl dördüncüsü düzenlenecek "Bir bilenle bilge nesil" projesi kitap okuma yarışması için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Arslan arasında protokol imzalandı.

Eğitim Bir-Sen Şubesi öncülüğünde orta öğretim düzeyindeki öğrencilere hem okuma hem de yazma kültürünü kazandırmak amacıyla düzenlenen kitap okuma yarışması bu yıl yine Afyonkarahisar Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilecek. Bu yıl içerisinde, daha sonra açıklanacak takvim doğrultusunda dördüncüsü düzenlenecek yarışmanın protokolü, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Arslan arasında imzalandı.

35 bin kitap dağıtılacak

Yarışmayla ilgili Başkan Mehmet Zeybek'e bilgi veren Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Arslan, Afyonkarahisar merkez okullarını kapsayan protokol çerçevesinde, dört yılda öğrencilere dağıtılan kitap sayısının yaklaşık 35 bine ulaşacağını ve geçen yıllardan edindikleri tecrübeler ışığında, bu yıl en az 5 binin üzerinde öğrencinin katılımını beklediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise milli ve manevi değerlere bağlı, kişisel ve sosyal yönden gelişmiş, etkin, üretken, topluma faydalı nesiller yetiştirmek adına bu tür projelere çok büyük önem verdiklerini belirterek, protokolün, kentin eğitim ve öğretim camiasına ve tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA