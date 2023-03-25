Bu yaz düğün yapacaklar hemen Halkbank'a koşsun! Tüm masraflara ilaç gibi gelecek kredi hazır: Tek şartla 70 bin TL'yi anında verecek!

Evlilik hayali kuranlara Halkbank tarafından maddi destek verildi. Yüksek bütçeli evlilik masraflarının devamında devlet desteğini esirgemedi. Başvuru şartlarına uyan herkes evlilik kredisinden faydalanabilecek. Halkbank evlilik kredisi paketi başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

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Bu yaz düğün yapacaklar hemen Halkbank'a koşsun! Tüm masraflara ilaç gibi gelecek kredi hazır: Tek şartla 70 bin TL'yi anında verecek!

Çeyiz yapacaklar kara kara düşünürken müjdeli haber Halkbank tarafından geldi. Çeyiz kredisi, devlet destekli evlilik kredisi gibi sunulan kredilerden gençler anında yararlanabilecek. Evlenmek isteyenlere devlet destekli evlilik kredisi sunan Halkbank tüm detayları açıkladı.

HALKBANK 70 BİN TL EVLİLİK KREDİ

Banka tarafından sunulan evlilik kredisinde üst limit olarak 70 bin TL olarak belirlendi. 50 bin TL'ye faiz oranı yüzde 1,69 oranında olurken 50.001 TL’den sonra faiz oranı %1.79 olarak belirlendi. Aylık eşit ödeme miktarları ise serbest ödeme planıyla gerçekleşir.

Halkbank evlilik kredisi

HALKBANK EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kamu bankası olan Halkbank tarafından 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak sunulan evlilik kredisi başvuruları ikametgah edilen belediyeye gidilerek nikah tarihinin belgesinin gösterilmesi gerekir. Devamında ise en yakın Halkbank şubesine gidilerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

-18-24 yaş aralığında yer almak

-Ağır suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak

-Maddi durumun yeterli olması

-Aile Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygunluk göstermek. 

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