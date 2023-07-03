Bu yaz güneş ciltleri yakacak! Güneş kremi fiyatları arşa çıktı: O fiyattan satılıyor

Güneş ışınlarının sağlık açısından riskli olduğu özellikle yaz aylarında bilinirken, güneş kremi kullanımı uzmanlar tarafından önemle önerilmektedir. Ancak, Türkiye'de döviz kurundaki artışın güneş kremi fiyatlarını etkilediği görülüyor.

GÜNEŞ KREMLERİNDE YÜZDE 100 ZAM!





Bazı güneş kremlerine yapılan yüzde 100'e varan zam, yurttaşları daha uygun fiyatlı ürünler arayışına yöneltirken, uzmanlar ise internet üzerinden satın alınan ucuz kremlerin sahte olma riskine dikkat çekiyor.

Hollanda'da ise cilt kanseri vakalarının artış göstermesiyle birlikte hükümet, cilt kanseriyle mücadele kapsamında ücretsiz güneş kremi dağıtma kararı aldı. Bu kapsamda yaz aylarında okullar, festivaller, parklar, spor salonları ve kamusal alanlarda güneş kremi dağıtım noktaları oluşturulacak. Amacı, herkesin güneş korumasına erişebilmesini sağlamak ve yüksek maliyet gibi olumsuz etkenlerden etkilenmemektir.

Haberin Devamı

Türkiye'de ise güneş kremi fiyatlarının artması, vatandaşların daha pahalı ürünlere erişme zorluğu yaşamasına neden oluyor. Eczanelerde en uygun fiyatlı güneş kremlerinin fiyatları 300 TL'den başlarken, bazı ürünlerin fiyatları bin 200 TL'ye kadar yükseliyor.

Eczacılar, güneş kremlerinin dört mevsim kullanılması gerektiğini vurgularken, hastalık geçmişi olan veya hassas cilde sahip bireylerin güvenilir kaynaklardan kaliteli güneş kremleri satın almalarını öneriyor. Ayrıca, güneş koruyucuların her 3-4 saatte bir yenilenmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Haberin Devamı

Hollanda'da ise cilt kanseriyle mücadele amacıyla ücretsiz güneş kremi dağıtımı yapılacak, böylece herkesin güneş korumasına erişebilmesi hedefleniyor.