Bu yem altın değerinde

Antalya Pamuk ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin Aksu tesislerinde pamuk çekirdeğinden elde ettiği küspe olarak bilinen hayvan yemi altın değerinde talep görüyor ve neredeyse yok satıyor. Küspe, besiciler için önemli bir yer tutarken, ANTBİRLİK yetkilileri bu yıl fiyatta fazla artış yapmayarak besicilere katkı sağlıyor.

Antalya Pamuk ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin Aksu tesislerinde "beyaz altın" olarak tanımlanan pamuk hallaç olarak işlenirken, pamuk çekirdeği de işlenerek elde edilen ve küspe olarak bilinen hayvan yemi altın değerinde talep görüyor. Üretim kapasitesi yetersiz kalırken neredeyse yok satılıyor. Öte yandan hayvan küspesi, besiciler için önemli bir yer tutarken, ANTBİRLİK yetkilileri bu yıl fiyatta fazla artış yapmayarak besicilere katkı sağlıyor. Besicilerin ise beslenme açısından pamuk çekirdeği küspesini daha çok tercih ettiği belirtiliyor.

Antalya bölgesindeki pamuk kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle Ege ve Güneydoğu Bölgesi'nden pamuk çekirdeği getirerek küspe yapıldığını belirten ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, bu yıl günlük 40 ton kapasite ile üretim yaptıklarını, yıllık ise toplam yaklaşık 10 ile 12 bin ton küspe üretimi gerçekleştireceklerini ifade etti. Geçtiğimiz yıl 50 kilogramlık küspe çuvalının 78 TL'den satıldığını hatırlatan Yavuz, hayvancılığın gelişmesine katkı koymak için bu yıl fazla bir artış yapmadıklarını ve çuvalını 80 TL'den satışa çıkardıklarını söyledi.

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, Ekim ayı başından itibaren 4 aylık süreçte küspe üretimi yaptıklarını, Antalya başta Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar'da besicilik faaliyeti gösteren besicilik kooperatifleri, özel işletmeler ve bireysel besicilik yapanların ihtiyaçlarının ANTBİRLİK Aksu Tesislerindeki üretimden karşılandığını belirtti. Dökme olarak satışı yapılmayan küspe, 50 kiloluk çuvallarla ambalajlanmış olarak il ve ilçelerdeki Tarım Kredi Kooperatifleri ile Köy Kooperatiflerinden temin edilebiliyor.

Kaynak: İHA