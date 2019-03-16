BURSA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu devam eden İznik Müzesi'ndeki çalışmalara ilişkin, "Acil bir ek kaynak yaratıp, çok kısa sürede ihalesini yapıp bu yıl içinde mutlaka açacağız. Daha sonra da ikinci etabı için çalışma başlatacağız. Bu yıl bitmeden İznik, müzesine kavuşacak." dedi.

Müzede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, İznik Müzesi ile ilgili acil bir ihtiyaç olduğunu, etaplandırarak çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Ziyaretlerinin kendileri için yararlı olduğunu belirten Ersoy, "Birinci etabı hemen hemen bitmiş zaten. Acil bir ek kaynak yaratıp, çok kısa sürede ihalesini yapıp bu yıl içinde mutlaka açacağız. Daha sonra da ikinci etabı için çalışma başlatacağız. Bu yıl bitmeden İznik, müzesine kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İznik Çini Müzesi'nin açılışını gerçekleştiren Ersoy, programdaki konuşmasında, Bursa'da bekleyen projeler olduğunu ve bunları hayata geçirmek istediklerini anlattı.

Özellikle kazı çalışmalarının hızlandırılması konusunda çalışmalar yaptıklarına değinen Bakan Ersoy, şunları belirtti:

"Bu ziyaretimiz hem Ayasofya Orhan Camisi'nin restorasyonunun hızlandırılması hem de 1. Murad Hamamı'nın açılışına vesile oldu. Bütün bu projeleri değerlendirdik. Birkaç tane daha istek var, Başkan'la (İznik Belediye Başkanı Osman Sargın) görüşeceğiz, kaynak da ayıracağız. Hızlı bir şekilde İznik'in turizm potansiyellerini ziyaretçilerine hızlı bir şekilde kazandıracağız. İznik gibi çok eski tarihi olan şehirler sadece İzniklilere ait değil, aslında bu tarz yerler Türkiye'nin markaları, imza yerleri. Bizim buralara daha iyi sahip çıkmamız, daha hızlı farkındalıklarını yaratmamız gerekiyor. Meşhur markalaşmış çinisi de var İznik'in, bütün bu özellikleriyle birlikte Bursa'nın da bir parçası olduğunu düşünecek olursak, çok doğru bir destinasyon üzerinde. İznik, turizm gelirlerini çok hızlı şekilde artırabilecek bir şehir. Ayrıca UNESCO çalışmaları da var. Biz de bakanlık olarak proje ve program desteğini vereceğiz."

Ersoy, Türkiye'den daha fazla sayıda eserin kalıcı olarak UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne alınmasını istediklerini belirtti.

Listede 18 eserin yer aldığını hatırlatan Ersoy, yapılan protokol çerçevesinde her yıl yeni bir miras ekleyebildiklerini ve İznik dahil bekleyen 77 dosya bulunduğunu aktardı.

İznik'in turizm potansiyelini artırmak istediklerini dile getiren Ersoy, çalışmalarını bu bağlamda geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

Bakan Ersoy, konuşmasının ardından çini müzesini gezerek eserleri inceledi.

Açılışa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA