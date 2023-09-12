Bu yıl da kitaplar devletten, çanta ve kırtasiyeler Onikişubat Belediyesi’nden

91 milyon TL'lik eğitim yatırımıyla tüm Türkiye'ye model olan Onikişubat Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da okula başlayan çocukların çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyor.

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler büyük bir heyecanla okullarına kavuşurken, ailelerini de alışveriş telaşı sardı.

Bu anlamda öğrencilere yönelik eğitim yatırımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Onikişubat Belediyesi, üstlendiği sorumlulukla ailelerin kırtasiye alışverişlerine katkı sağlamak için özel bir projesini hayata geçirdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in talimatlarıyla 9 yıldır düzenlenen proje, yeni eğitim-öğretim döneminde de devam ettirildi.

Başkan Mahçiçek'in talimatlarıyla bugüne kadar 100 binden fazla çanta ve kırtasiye malzemesini ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle buluşturarak ailelere destek olan Onikişubat Belediyesi, bu yıl da 10 bin öğrenciye, içerisinde 16 çeşit kırtasiye malzemesinin de yer aldığı okul çantası hediye etti.

Okulun ilk günü sıralarda yer alan çantalar, minik öğrencilerle buluştu.

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"10 binin üzerinde çanta ve kırtasiye malzemesini yavrularımızla buluşturduk"

Projenin teslim töreni ise Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in katılımıyla Ali Sezai Efendi İlköğretim Okulu'nda düzenlendi. Programa, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Onikişubat İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Burada öğrenci, öğretmen ve velilere seslenen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, özellikle anne ve babalara uyarılarda bulunarak, "Onikişubat Belediyesi olarak hem öğrencilerimize hem de velilerimize az da olsa bir katkıda bulunmaya gayret ettik. Bu sene de 10 binin üzerinde çanta ve kırtasiye malzemesini aldık, okula yeni başlayacak çocuklarımıza dağıtıyoruz. Değerli anne ve babalar, bu çocuklar bizim geleceğimiz. Başka bir gelecek yok. Onları okutacağız, bu ülkeye, bizim camiamıza, ailelerimize ve ülkemize faydalı insanlar olarak yetişmelerine gayret edeceğiz. Bu sermayeyi iyi kullanmamız lazım, başka bir sermayemiz yok. Çocuklarımızın kimlerle gezdiğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini iyi takip edeceksiniz ve okutacaksınız inşallah" dedi.

"Devletimiz ve belediyelerimiz bütün imkanlarıyla çocuklarımızın yanında"

Onikişubat Belediyesi'nin eğitim yatırımları hakkında da bilgiler veren Başkan Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı, "Devletimiz ve belediyelerimiz bütün imkanlarıyla sizlerin ve çocuklarımızın yanında inşallah. Onikişubat Belediyesi, 7 tane okul yapmış yurduyla beraber. İlçe merkezinde 7, kırsalda 63 tane Bilgi ve Kültür Evi yapmışız. Her sene 80 bin kitap alıp seviyelerine göre ilkokul 2'inci sınıftan itibaren dağıtmış, çocuklarımızı okutalım diye. Büyük evlatlarımız için de Üniversite Hazırlık Kurslarımız başlıyor yeniden tamamen ücretsiz. Bütün masraflarını belediyemiz karşılayacak. Bir fırsat eşitliği yakalayacağız. Parası olanın gittiği, parası olamayanın gitmediği bir sistemi ortadan kaldırmış olacağız. Kayıtlar devam ediyor, üniversiteye gidecek çocuklarımızı yönlendirin. Bakın bu kurslarımız da çok başarılı, her sene yüzde 80'den fazla başarı yakalıyor. Geçen sene 60 öğrencimiz ilk 20 bine girmiş. Dolayısıyla bu imkanlardan çocuklar ve ailelerimiz olarak istifade edelim. Bize düşen çocuklarımızın okumaları için gayret etmek, sizlerin de evlatlarımıza sahip çıkmanız İnşallah. Bütün çocuklarımıza gönülden başarılar diliyorum. Allah onlara zihin açıklığı versin, hayırlı evlatlar olarak yetişmelerini temenni ediyorum."

"Bizim en kıymetlimiz gelecek nesillerimiz"

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem de yaptığı selamlama konuşmasında Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e teşekkür ederek, yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaymakam Çiğdem, "Başkanımız çok güzel şeylerden bahsetti, eğitimin önemini çok güzel örneklerle anlattı. Bizim en kıymetlimiz gelecek nesillerimiz. Bugün bizim görev yaptığımız makamlarda yarın inşallah buradaki çocuklarımız olacak. Bayrağımızı çok daha iyi yerlere götürecek çocuklarımızın en donanımlı şekilde yetişmelerini sağlamakta bizim en önemli görevimizdir. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının Türkiye'miz ve Kahramanmaraş'ımız özelinde hayırlı, bereketli ve güzel geçmesini temenni ediyorum. 6 Şubat deprem felaketinde kaybettiğimiz öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve bütün kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çanta ve kırtasiye setleri sınıf sınıf gezilerek öğrencilere dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)