Bu yıl KPSS'ye girenlere müjde! Puan şartını taşıyanlar TMSF'de memur olacak: İşte aranan şartlar!

KPSS'den 70 puanınız ve YDS'den 50 puanınız varsa müjde! TMSF'ye giriş için yeterli koşullara sahipsiniz. İşte detaylar...

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Bu yıl KPSS'ye girenlere müjde! Puan şartını taşıyanlar TMSF'de memur olacak: İşte aranan şartlar!

2023 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı, KPSS puanı ile 10 memur alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Fon Uzman Yardımcısı pozisyonu için alım yapılacak ve adaylarda belirli şartlar aranacak. Alım, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez Teşkilatı'nda 9. dereceli kadro için gerçekleştirilecek. İlanın detayları ise şöyle...

tmsf kpss puanlı alım yapıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı tarafından yapılan memur alımı için adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar arasında kamu haklarından mahrumiyet bulunmama, görev yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmama gibi kriterler yer alıyor. Adayların ayrıca KPSS, yaş, eğitim ve yabancı dil şartlarına da uygun olması gerekiyor. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), Türkiye'de kamu kurumlarına memur alımı yaparken uygulanan bir sınavdır. Sınav, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yılda iki kez düzenlenir ve genellikle haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirilir. KPSS, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçmek için tasarlanmıştır ve herhangi bir özel bölüme odaklanmaz. Sınav, alanında uzman olan öğretmenler tarafından hazırlanan çoktan seçmeli testlerden oluşur. En az 70 puan alınması gereken KPSSP1, KPSSP2 veya KPSSP3 sınavları 2021 veya 2022 yıllarında yapılmış olmalıdır. Adaylar, sınava girildiği tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmalıdır ve YDS sınavından (İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde) en az 50 puan almaları gerekiyor. İlan üzerinden şartlar daha detaylı olarak incelenebilir.

tmsf kpss puanlı alım yapıyor

Başvuru süreci için belirtilen tarihler arasında, adaylar Kariyer Kapısı üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Başvuru işlemleri, 27 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 12 Mayıs 2023 tarihinde sona erecektir. Başvuru işlemleri için özel bir internet adresi belirtilmiştir: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr.

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