Bu yıl şans EYT'lilerden yana! Maaşını İş Bankası'na taşıyan rekor parayı alacak: Başvurular bitiyor!

EYT yasası sornrasında bankaların promosyon kampanyaları da değişmeye başladı. Peki İş Bankası ne kadar promosyon ödemesi verecek? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik hakkı kazandığı biliniyor. Yasa sonrasında promosyon tutarlarında ilk güncelleme yapan bankalardan biri de İş Bankası oldu. İş Bankası, maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerden;

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3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlar 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlar 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlar 7 bin 500 TL promosyon ödemesi alacak. Maaş taşıma işlemleri için şubeye gitmeye gerek kalmadan internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden işlemler kolaylıkla yapılabilecek.