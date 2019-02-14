Bu yıl üniversiteye daha çok kişi yerleşebilir

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvurular başladı. Açıklanan 2019 YKS Kılavuzu'nu değerlendiren İAÜ Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu, "2018 yılındaki sistem değişikliğine bağlı olarak kılavuzda puanların yer almayışı belirsizliğe sebep olmuş ve adaylar yanlış tercihler yapabilmişlerdi. Bu sene puanların ve başarı sıralarının oluşması ile daha doğru tercihlerle daha yüksek bir yerleşme ve doluluk bekliyoruz" dedi.

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başvuruların alınmasıyla birlikte başladı. 15-16 Haziran'da gerçekleşecek sınavlar için başvurular 6 Mart tarihine kadar devam edecek.

Açıklanan 2019 YKS Kılavuzu'nu değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu kılavuzda geçen seneye oranla değişiklik olmadığını vurgulayarak, "Adaylar yine geçen seneki koşullar çerçevesinde sınav ve tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Yalnızca geçtiğimiz yıllarda sınava giderken götürülmesi yasaklı olan metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer ve piercing ile artık sınav salonlarına giriş yasağı kalktı. Artık adaylar üzerlerinde bu eşyalar olduğunda da sınava kabul edilebilecekler" ifadelerini kullandı.

"DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PUAN" SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

"Dönüştürülmüş puan" da denen, geçen senenin puanıyla bu sene başvuru yapma sürecinin nasıl işleyeceği hakkında bilgilendirmede bulunan Sabahattin Kutlu, "Bu konu geçtiğimiz yıl çokça konuşulmuştu. 2018 de 200 ve üzeri puan almış adaylar 2019 YKS için bu puanlarını kullanabilecekler. Yalnız bu haktan yararlanmak ve 2019 TYT'ye girmek istemeyenler bunu başvuru esnasında belirtmek zorundalar. Bu adaylar için başvuru ücreti 20 lira olacak. Ancak bu puanın dönüştürüleceği unutulmamalı. Geçen yıl alınan puanın başarı sırası bu yıl o başarı sırasındaki puana karşılık gelecek şekilde 200-500 aralığındaki puanlara dönüştürülecek ve bu puana "dönüştürülmüş puan" denilecek. Hem dönüştürülmüş puanı olan, hem de 2019 TYT'ye giren bir adayın, daha yüksek olan puanı geçerli olacak" dedi.

ADAYLARA UYARILARDA BULUNDU

"Adaylar öncelikle başvuru tarihlerine dikkat etmeli ve sınav ücretini yatırmayı unutmamalılar. Yani başvurunun tamamlandığından emin olmaları gerekiyor. Geç başvuru yapabilirler ancak oturum ücretleri artar" diye açıklamada bulunan Kutlu şunları söyledi:

"Aday şifrelerini hem başvuru hem de tercih sürecinde kullanacakları için güvenlik nedeniyle kimse ile paylaşmamaları önemli. Bu konuda geçtiğimiz yıllarda birçok olumsuz örnek yaşandı maalesef. Okul isimlerinin ve yerlerinin değişebilme durumunu göz önünde bulundurularak mutlaka sınav gününden önce sınav yerlerini görmeleri faydalı olur. Sınav hazırlıklarının ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınav saatinden bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar ayrıca, sınava giderken yanlarında kimlik ve giriş belgeleri bulundurulmalı."

"PUANLARDA KÜÇÜK OYNAMALAR OLACAKTIR"

Taban başarı puanları hakkında da bir değerlendirmede bulunan İAÜ Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu, "Bu yıl tercihler geçtiğimiz yıla göre daha isabetli olacaktır. 2018 YKS de ilk kez oluşan taban puanlar ve başarı sıraları vardı. Bu yıl geçtiğimiz yıl kriter alınabileceğinden çok büyük oranlı oynamalar beklememek lazım. Ama elbette yeni açılan bölümler, artabilecek ya da eksilebilecek kontenjanlara göre puanlarda küçük oynamalar olur" dedi.

Bu sene daha doğru tercihlerle daha yüksek bir yerleşme oranı beklediklerini vurgulayan Kutlu, "2018 yılındaki sistem değişikliğine bağlı olarak kılavuzda puanların yer almayışı belirsizliğe sebep olmuş ve adaylar yanlış tercihler yapabilmişlerdi. Bu sene puanların ve başarı sıralarının oluşması ile daha doğru tercihlerle daha yüksek bir yerleşme ve doluluk bekliyoruz" diye konuştu.

DHA