Bu yılın en şiddetli depremi yaşandı! Yeni Zelanda 5.8'lik depremle sallandı

Yeni Zelanda'da 5.8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Söz konusu deprem ülkenin birçok noktasında hissedilirken halk büyük bir korku yaşadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bu yılın en şiddetli depremi yaşandı! Yeni Zelanda 5.8'lik depremle sallandı

Edinilen bilgilere göre Güney Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Yeni Zelanda bu yıl meydana gelen en şiddetli depremle sarsıldı. Depremin yerel saatle 21.07'de Kuzey ve Güney Adaları arasındaki Marlborough'ta 5.8 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.

Bu yılın en şiddetli depremi yaşandı! Yeni Zelanda 5.8'lik depremle sallandı

DEPREMLE İLGİLİ RAPOR BULUNMUYOR

Depremin ardından ciddi bir hasar olduğuna ilişkin rapor bulunmazken sosyal medya kullanıcıları depremin ardından birçok paylaşımda bulundu.

Bu yılın en şiddetli depremi yaşandı! Yeni Zelanda 5.8'lik depremle sallandı

ÜLKENİN BİRÇOK NOKTASINDA HİSSEDİLDİ

GeoNet'in Twitter hesabındaki paylaşımda depremin ülkenin birçok bölgesinde hissedildiği kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER 22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 22 Eylül 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Bu yılın en şiddetli depremi yaşandı! Yeni Zelanda 5.8'lik depremle sallandı

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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