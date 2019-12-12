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Bu yol artık ücretsiz! Karar Resmi Gazete yayımlandı

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Toprakkale İskenderun Otoyolu'nu kullanan sürücüler bundan sonra ücret ödemeden yoldan yararlanabilecek.

Bu yol artık ücretsiz! Karar Resmi Gazete yayımlandı

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Toprakkale İskenderun Otoyolu'nu kullanan sürücüler  bundan sonra ücret ödemeden yoldan yararlanabilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GEÇİŞ ÜCRETİNDEN MUAF TUTULDU

Buna göre, Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki bölümü kullanan araçlar, geçiş ücretinden muaf tutuldu.

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