Bu yol artık ücretsiz! Karar Resmi Gazete yayımlandı
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Toprakkale İskenderun Otoyolu'nu kullanan sürücüler bundan sonra ücret ödemeden yoldan yararlanabilecek.
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Toprakkale İskenderun Otoyolu'nu kullanan sürücüler bundan sonra ücret ödemeden yoldan yararlanabilecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
GEÇİŞ ÜCRETİNDEN MUAF TUTULDU
Buna göre, Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki bölümü kullanan araçlar, geçiş ücretinden muaf tutuldu.
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