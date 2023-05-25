Bu yollara dikkat! 25 Mayıs Perşembe hangi yollar açık hangi yollar kapalı?

karayolları genel müdürlüğü yaptığı açıklamada ülke genelinde karayollarındaki en son durumu açıklayarak hangi yollar açık hangi yollar kapalı, hangi yollarda çalışma var. İşte 25 Mayıs Perşembe, günü Tüm ülke genelindeki yolların son durumu.

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Bu yollara dikkat! 25 Mayıs Perşembe hangi yollar açık hangi yollar kapalı?

25 Mayıs Perşembe, günü Tüm ülke genelindeki yolların son durumu.

1 TEM Otoyolunun Saray Kavşağı-Lüleburgaz Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Önce (Edirne istikameti), daha sonra (İstanbul istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılacak ve ulaşım iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacaktır. (Çalışmalar her gün 21:00-07:00 saatleri arasında yapılacaktır.)
2 Bergama-Soma yolunun 8-10.km.leri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.
3 Bolu-Yeniçağ-Gerede yolunun 54. km.sinde Taş Duvar Yapım çalışmaları nedeniyle, Gerede-Yeniçağ-Bolu istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
4 Aydıncık-Silifke yolunun 25-28.km.leri arasında (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır.

Bu yollara dikkat! 25 Mayıs Perşembe hangi yollar açık hangi yollar kapalı?


5 İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 48-54.km.leri arasında bulunan Pazar-1, Pazar-2 ve Pazar Aç-Kapa Tünellerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 24.05.2023/25.05.2023 günleri (2 gün) ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.
6 Sivas-Ulaş yolunun 25-26.km.leri arasında DDY üstgeçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle 24.05.2023/25.05.2023 tarihlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.
7 Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10 ve 16-22.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
8 Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
9 Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 68-73.km.leri arasında Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüp trafiğe kapatılarak ulaşım sol tüpten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
10 Akseki-Manavgat yolunun 7-12.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

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