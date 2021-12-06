Bu zam olursa milyonlar rahatlayacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin 4 bin TL'nin altında olmamasını istedi

Türkiye'de milyonlarca vatandaş ve aileleri, 2022 yılının asgari ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı sonrası, asgari ücret hakkında, "Asgari ücrete şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız. Halkımızı ezdirmeyeceğiz, kısa zamanda açıklayacağız" demişti. Kulislerde çok sayıda rakam telaffuz edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklında olan rakam ortaya çıktı.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN RAKAMI

Cumhuriyet'in haberine göre geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında asgari ücret ve sağlık çalışanlarına yapılacak olan maaş zammı gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin TL’nin altına düşürülmemesini istediği ifade edildi.

MUHALEFETE CEVAP VERİN TALİMATI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup başkanvekillerinden muhalefete karşı sessiz kalmamalarını istedi. Erdoğan'ın başta CHP olmak üzere diğer partilerden kendisine yönelik sert eleştiriler geldiğini ifade ettiği ve aynı sertlikte karşılık verilmesini istediği belirtildi. Ayrıca Erdoğan'ın partisinin icraatlarınıMeclis’te etkin bir dille anlatmalarını istediği de ifade ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Öte yandan işçileri temsil eden DİSK, asgari ücretin 5 bin 200 TL olmasını önerirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil edecek olan TÜRK- İŞ henüz bir rakam açıklamadı.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90