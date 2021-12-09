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  3. Bu zamana kadar görülmemiş yasak! Yeni nesil sigara alamayacak! Yeni Zelanda hükümeti kararı verdi

Bu zamana kadar görülmemiş yasak! Yeni nesil sigara alamayacak! Yeni Zelanda hükümeti kararı verdi

Yeni Zelanda'da gelecek nesiller için sigara kullanımı yasaklanıyor. 2008 yılında sonra doğanlar, önümüzdeki yıl çıkması beklenen yasayla sigara ve tütün ürünü alamayacak.

Bu zamana kadar görülmemiş yasak! Yeni nesil sigara alamayacak! Yeni Zelanda hükümeti kararı verdi

Yeni Zelanda'da bir sonraki neslin sigara kullanmasının resmen yasaklanacağını duyuruldu.

Alınan karara göre 2008 yılında sonra doğanlar, önümüzdeki yıl çıkması beklenen yasa kapsamında artık sigara ve tütün ürünü alamayacak.

Bu zamana kadar görülmemiş yasak! Yeni nesil sigara alamayacak! Yeni Zelanda hükümeti kararı verdi

TAMAMEN YASAKLANMASI HEDEFLENİYOR

Ülkede sigara içme oranının 2025 yılına kadar yüzde 5'e düşürülmesi, sonrasında tamamen yasaklanması hedefleniyor.  Alınan kararlar arasında ülkede tütün oranlarındaki nikotin seviyelerinin sınırlandırılması da yer alırken, sigara satan dükkan sayısı da 500'ün altına düşürülecek ve bağımlılık servislerine daha çok fon ayrılacak. Yeni kısıtlamalar e-sigara ürünlerini ise etkilemeyecek.

Bu zamana kadar görülmemiş yasak! Yeni nesil sigara alamayacak! Yeni Zelanda hükümeti kararı verdi

GENÇLERİN BAĞIMLI OLMASI ENGELLENECEK

Ülkedeki sağlık uzmanları, tütüne erişimi azaltan ve sigaralardaki nikotin seviyelerini kısıtlayan kararları memnuniyetle karşıladı. Otago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Janet Hook, "Bu, insanların zararlı ürünleri bırakmasına veya daha az zararlı ürünlere geçmesine yardımcı olacak ve gençlerin nikotin bağımlısı olma ihtimalini çok daha düşük hale getirecek" dedi.

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