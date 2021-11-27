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Bu zamana kadar sadece kariyeriyle gündeme gelen Müge Anlı'dan şaşırtan romantik paylaşım! "Kaç kişiye nasip olur ki?"

Yıllardır ATV ekranlarında yaptığı programla sadece kariyeriyle gündeme gelen Müge Anlı'nın geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım takipçilerini şaşırttı. Kendisine hediye gelen ayıyı çekip "Kaç kişiye nasip olur ki?" notunu eklemesi dikkat çekti.

Bu zamana kadar sadece kariyeriyle gündeme gelen Müge Anlı'dan şaşırtan romantik paylaşım! "Kaç kişiye nasip olur ki?"

 ATV ekranlarında program yapan ve sık sık başarısıyla adından söz ettiren Müge Anlı, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu. 47 yaşındaki başarılı sunucu, dün sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kafaları karıştırdı.

"AFİYET OLSUN DÜNYA GÜZELİ"

2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Anlı, kulisine gönderilen mor ayıcık ve üzerindeki notu paylaştı.

Bu zamana kadar sadece kariyeriyle gündeme gelen Müge Anlı'dan şaşırtan romantik paylaşım! Kaç kişiye nasip olur ki?

Anlı'ya hediye gelen oyuncak ayının üstündeki, "Afiyet olsun dünya güzeli" notu akıllara yeni bir aşk iddiasını getirdi. Ünlü ismin "Böyle güzel bir öğle yemeği kaç kişiye nasip olur ki?" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada hızla yayıldı.

Sunucu, hakkındaki aşk iddialarına henüz bir yanıt vermedi.

Bu zamana kadar sadece kariyeriyle gündeme gelen Müge Anlı'dan şaşırtan romantik paylaşım! Kaç kişiye nasip olur ki?

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