Bubacar Djalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bubacar Djalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bubacar Djalo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bubacar Djalo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bubacar Djalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bubacar Djalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bubacar Djalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bubacar Djalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bubacar Djalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bubacar Djalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bubacar Djalo 2 Şubat 1997 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Bubacar Boi Djaló şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bubacar Djalo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Filipe Graça yapmaktadır. Bubacar Djalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bubacar Djalo'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bubacar Djalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bubacar Djalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Bubacar Djalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bubacar Djalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sporting U17

1 Ocak 2013 yılında Sacavenense U19

30 Haziran 2014 yılında Sporting U19

1 Ocak 2016 yılında Sporting B

1 Temmuz 2018 yılında Sporting CP A23

1 Ocak 2020 yılında HJK Helsinki

7 Şubat 2022 yılında Rochester NY

27 Ocak 2023 yılında FC Lahti

Bubacar Djalo kimdir

Bubacar Djalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bubacar Djalo şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Odivelas Fc (2005-11), Sporting CP (2011-16), SG Sacavenense (2013-14);

Bubacar Djalo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz A19 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bubacar Djalo nereli

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