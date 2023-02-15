Bubacarr Trawally kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bubacarr Trawally Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bubacarr Trawally adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bubacarr Trawally Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bubacarr Trawally 10 Kasım 1994 tarihinde Bundung şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Gambiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bubacarr Steve Trawally şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bubacarr Trawally Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Modoustic Sports yapmaktadır. Bubacarr Trawally, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Bubacarr Trawally'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bubacarr Trawally Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/steve_trawally29/

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Bubacarr Trawally Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bubacarr Trawally isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bubacarr Trawally Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bubacarr Trawally futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Real de Banjul

13 Ocak 2015 yılında HZ Greentown

14 Şubat 2015 yılında YB Changbaishan

30 Kasım 2015 yılında HZ Greentown

13 Şubat 2016 yılında YB Funde

10 Şubat 2018 yılında Vejle BK

28 Şubat 2018 yılında GZ Hengfeng

31 Aralık 2018 yılında Vejle BK

1 Ocak 2019 yılında Al-Shabab

30 Eylül 2019 yılında Ajman Club

30 Haziran 2020 yılında Al-Shabab

26 Eylül 2020 yılında Ajman Club

30 Haziran 2021 yılında Al-Shabab

29 Temmuz 2021 yılında Ajman Club

31 Mart 2022 yılında Hammarby

Bubacarr Trawally Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bubacarr Trawally şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Bubacarr Trawally Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gambiya takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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