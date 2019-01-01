BUBYO bir yılı daha geride bıraktı

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) yılbaşı tebrikleri için Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban'ın makamında bir araya geldi. Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üy. Muammer Bezirgan ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Öğr. Gör. Nihat Pekbay'ın katılımlarıyla gerçekleşen buluşmada, yeni yıl için iyi temenniler dile getirilirken, 2018 yılının acı tatlı günleri yad edildi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Müdür İlban, "2018 yılını yeri geldi üzülerek, yeri geldi sevinerek ama daima katma değer oluşturup çalışarak geçirdik. Bir gün olsun yılmadan çalışmaya devam eden tüm ekibimi kutluyorum. 2019 yılının hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. BUBYO ve Körfez bölgesi için yeni bir dönemde daha hep beraber iyi işler başaracağımıza inanıyorum" dedi. İlban, hazırlatmış olduğu küçük hediyeleri çalışanlarını tek tek kutlayarak takdim etti.

Kaynak: İHA