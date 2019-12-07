BUBYO’da uçurtma şenliği coşkusu yaşandı

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri, Takım Çalışması kapsamında BUBYO" da umut var projesi ile uçurtma şenliği düzenledi. BUBYO Turizm 3. Sınıf I. Öğretim öğrencileri bundan öncede başarılı projelere imza atan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban liderliğinde Takım Çalışması dersi için proje hazırladılar.

Üniversiteli öğrenciler, Burhaniye Uğur Okulları 5. Sınıf öğrencileri ile BUBYO'nun bahçesinde uçurtma şenliği düzenlediler. BUBYO hakkında kardeşlerine bilgiler veren ve okullarını tanıtan gençler, küçük kardeşleriyle oyunlar oynayıp hem eğlendiler hem de "Bubyo göklerde" sloganlıyla hazırladıkları uçurtmaları minik ellerle gökyüzünde uçurdular. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Prof. Dr. Yusuf Aymankuy ve aynı zamanda Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü olan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'da katıldılar. 5 yıldır Takım Çalışması dersi kapsamında birçok proje üretildiğini belirten İlban, "Takım çalışması kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda bir tema belirledik. Tabi önemli olan burada takım içersinde öncelikle takım ruhunun ne olduğunu anlayabilmek. Birbirleriyle olan iletişimi güçlendirmek en önemlisi bir bütün olmak . Hayata dokunan öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Bu projeyle de küçük kardeşlerinin hayatlarına çok kısada olsa dokundular. Bu uygulamaları daha da geliştirmeliyiz. Bu yıl birbirinden farklı 37 projeyi yönetiyorum. Öğrencilerimi bu güzel projeleri içinde ayrıca kutluyorum" dedi. Öğrenciler, küçük kardeşleri ile daha sonra bahçede şarkılar eşliğinde sandalye kapmaca oynayıp projeyi tamamladılar. Hoş görüntüler eşliğinde teknolojiden uzak bir gün geçiren minik öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Üniversiteli genler, hazırladıkları uçurtmaları hatıra kalması için öğrenci kardeşlerine hediye ettiler.

Kaynak: İHA