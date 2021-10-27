İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Buca Belediyesinde görevli personellerin de aralarında yer aldığı 15 şüpheliden 11'inin gözaltına alınması sonrasında belediyenin hangi partinin yönetimi altında olduğu merak konusu oldu. Peki Buca Belediyesi hangi partiden ? Buca Belediye başkanı kim? İşte aradığınız soruların detayları...

BUCA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN ? BUCA BELEDİYE BAŞKANI KİM?

İzmir Buca ilçesi belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmektedir. 31 Mart 2018 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Erhan Kılıç seçimlerde 143 bin 180 oy alarak yüzde 49,60 oy oranıyla belediye başkanı seçilmiştir.

BUCA BELEDİYESİ BAŞKANI ERHAN KILIÇ KİMDİR?

23 Haziran 1977 tarihinde Manisa'nın Salihli ilçesinde dünyaya gelen Erhan Kılıç, orta ve lise eğitimini Sekine Evren Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans öğrenimine başlayan Kılıç, 2000 yılında mezun oldu. Mesleki stajını ve vatani görevini tamamladıktan sonra 2002 yılında serbest avukatlık yapmaya başlayan Kılıç, İzmir Barosu’nda çeşitli görevlerde bulundu, Türkiye Barolar Birliği Delegeliği yaptı.

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda aldığı görevle başlayan Kılıç, 1999 yılında CHP'nin en genç İlçe Başkan Yardımcısı oldu. Kılıç, 2006-2008 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanlığı görevini yürüttü. 22 yıldır CHP üyesi olan Kılıç, 2014-2019 yılları arasında Buca Belediye Meclisi’nde CHP'nin Grup Başkan Vekilliği görevini sürdürdü. Evli olan Erhan Kılıç, iki çocuk babasıdır.