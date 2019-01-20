Buca’da açılış şenlikleri sürüyor

Buca Belediyesi, İşçievleri'nin 30 yıldır hayalini kurduğu spor tesislerini ilçeye kazandırdı. Yıllardır zor şartlarda spor yapmaya çalışan İşçievleri Spor Kulübüne tam donanımlı bir tesis inşa eden belediye, aynı zamanda futbol, basketbol, voleybol alanları, yürüyüş yolları, fitness aletleri ve çevre düzenlemeleriyle yöre halkı için de bir cazibe merkezi oluşturdu.

Buca Belediyesi, yaklaşık 5 bin 500 metrekare alana yayılan İşçievleri Spor Tesislerini görkemli bir törenle açtı. Açılış töreni öncesinde Capoeria İzmir Grubu muhteşem bir dans gösterisi yaptı. Törende konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, göreve geldiği ilk günde de söylediği gibi, kültür, sanat ve spor deyince, gençler deyince tüm imkânlarını her zaman seferber etmeye hazır olduklarını ifade etti. Buca'daki bütün çocukların spor yapmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Piriştina, "Böyle alanlar mahallelerimiz için büyük önem taşıyor. Belki kente tepeden baktığında bu alan çok şey ifade etmeyebilir ama o mahallenin genci için, çocuğu için, kadını için, o mahallede huzurun tesis edilmesi için o 5 dönüm arazide yapılan yatırım 50 yıl o mahallenin ve dolayısıyla kentin kurtuluşunu ifade etmektedir. Çünkü bu ortam aslında bütün kötü ortamların önünü kesmek için hazırlanmış alt yapıdır. Bizim üzerimize düşen bu ortamı hazırlamaktı. Bu saatten sonra iş annelerde, babalarda, mahallenin muhtarında, spor kulübünün fedakâr başkanındadır" dedi.

"Bu sahalar çocuklarımızın kahkahalarıyla şenlenecek"

Tesis yapmak kadar o tesislere insanları sokmanın da büyük önem taşıdığına vurgu yapan Piriştina, "Her şey insanla güzel. Göreceksiniz burayı çocuklarımız gibi kadınlarımızda yürüyüş için kullanacak. Bundan sonra bu sahalar çocuklarımızın kahkahalarıyla şenlenecek, müsabakaların heyecanıyla ısınacak. Buranın başka bir önemi var. Bu tesisin rahmetli Vural Karadayı'nın adını taşıması da gençler için başka bir umut olacak. Bu sahada sizler spor yaptıkça, onun için dua ettikçe manevi bir görevimizi de yerine getirmiş olacağız. Bu kente sanata, spora, kültüre yatırımda durmak yok. Çocukları için endişelenen, onlar için hiçbir fedakârlıktan kaçmayan Bucalılara selam olsun, tesisimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

30 yıllık isteğimizi Piriştina gerçekleştirdi

İşçievleri Spor Kulübü Başkanı Ersin Gökhan ise kulüplerine böylesi bir tesisi kazandıran Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve ekibine teşekkür etti. Gökhan, "30 yıldır bu kulübün bünyesindeyim. Bu gördüğünüz alanda daha önce çamur, toprak, kum içinde spor yapmaya çalışıyorduk. Bu zamana kadar bize çok sözler verildi burayla ilgili ama yaptıran kimse çıkmadı. Önceki dönemdeki başkanlarımız da çok uğraştılar ama olmadı. Levent Başkanım geldiğinde "bizi çamurdan kurtarır mısınız?" dedik. Bugün görüntü bu. Gurur duyuyorum. Başkanım Levent Piriştina'ya şükranlarımı sunuyorum" dedi. Ufuk Mahallesi Muhtarı Osman Ertan da 30 yıllık rüyalarının gerçek olduğunu söyledi.

Dostluk maçı yapıldı

Tesisin açılış kurdelesinin kesiminin ardından Buca Belediye Spor ile İşçievleri Spor Kulübü arasında oynanan dostluk maçının başlama vuruşunu Başkan Levent Piriştina yaptı. Maç esnasında heyecan dolu dakikalar yaşayan taraftarlar ellerindeki meşalelerle alanı renklendirdi. Futbol ve basketbol sahasının yanı sıra yürüyüş ve park alanlarını kapsayan proje, çevre halkının özellikle de çocuk ve gençlerin yeni toplanma ve spor alanı olacak.

Kaynak: İHA