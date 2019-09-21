Buca’da sulama sistemleri parçalandı, zarar 50 bin

İzmir'in Buca ilçesi Yörük Ali Efe Parkındaki 30 adet sulama sistemi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Konuyu emniyet yetkililerine intikal ettiren Buca Belediyesi yetkilileri, tahribatın bilançosunun yaklaşık 50 bin TL olduğunu belirtti.

Buca ilçesinde, park ve çöp konteynerlerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının ardından, bir olayda Yörük Ali Efe Parkında gerçekleşti. Gece belli bir saatten sonra aktifleşen ve parkın yeşillendirme çalışması kapsamında kullanılan toplam 30 adet sulama sistemi parçalandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler sulama sistemlerini teker teker kırarak ortalığa attı. Vatandaşların vergileriyle tedarik edilen sulama sistemlerine verilen zararın bilançosunun ise yaklaşık 50 bin TL'yi bulduğu bildirildi. Öte yandan, Buca Belediyesi, konuyu emniyet yetkililerine intikal ettirdi.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, olaya tepki gösterdi. Kılıç, "Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Bu Buca'nın parası. Parklarımızda kırılan her sulama sisteminin parası Bucalıların cebinden çıkıyor. Sadece sulama sistemlerine yapılan Vandalizmden dolayı on binlerce lira zarar ediyoruz. Bu yapılan saldırılar hırsızlıktan başka bir şey değildir. Kimsenin Bucalıların parasını çalmaya hakkı yok. Vandalizmle savaştan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA