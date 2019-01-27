Buca’da tatil şenlik gibi

Bucalı öğrencilerin yarıyıl tatili Buca Belediyesinin birbirinden renkli etkinlik ve kurslarıyla şenlik havasında geçiyor. Buca Belediyesi, iki haftalık tatil dönemini yüzmeden film gösterimlerine, çadır tiyatrosundan kukla oyunlarına kadar ücretsiz etkinliklerle çocuklar için unutulmaz ve eğlenceli kılıyor.

Buca Belediyesinin karne hediyesi etkinlikleri öğrenci akınına uğruyor. Bucalı öğrenciler yarıyıl tatillerini belediyenin düzenlediği, spordan sanata uzanan etkinliklerle keyifli geçiriyor. Buca mahallelerini gezen çadır tiyatrosuyla 5 yılda 38 bin çocuğun kalbinde tiyatro ve sanat sevgisi aşılayan Buca Belediyesi, yarıyıl tatilinde de çocukları yalnız bırakmadı. Cumartesi-pazar günleri farklı iki mahallede kurulan çadır tiyatrosu yarıyıl tatili yapan çocuklara sanat dolu hafta sonları sunuyor. Her ay farklı ve birbirinden eğitici oyunlarla her yaştan çocuğa hitap eden tiyatro, geleceğin sanatçılarına da ilham kaynağı oluyor.

12 D film gösterimleri

Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi sinemalarında gösterimi yapılan animasyon filmler ve gezici 12 D film aracıyla yapılan film gösterimleri Bucalı çocuklar için hazırlanan bir başka karne hediyesi oldu. Bugüne kadar 19 bin 800 çocuğun izlediği 12 D film gösterimlerini yarıyıl tatili boyunca cumartesi ve pazar günleri farklı mahallelerde sürdüren belediye, macera ve heyecan yüklü animasyon filmlerle çocuklara unutulmaz dakikalar yaşatıyor.

Kukla tiyatrosu

Buca Belediyesi Kukla Tiyatrosu ise çocukların bir başka eğlence ortamı. Buca Belediyesinin kukla tiyatrosu kursunda eğitim alan çocuklar kendi yaptıkları kuklaları, yine kendi yazdıkları tiyatro oyunuyla birleştirip sömestr tatili hediyesi olarak arkadaşları için Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde sahneliyor.

Yüzme kursu

Çocuklar için kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra sportif faaliyette planlayan Belediye, Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ücretsiz yüzme kursları da veriyor. 7-17 yaş arası 426 öğrencinin katıldığı yüzme kursu, toplam 10 seans olarak yüzme bilmeyen, su yüzeyi ve yüzme bilen olarak üç kategoride veriliyor. Yüzme eğitimiyle tatillerini daha verimli geçirip, bilgi ve becerilerini geliştiren öğrenciler sosyalleşip yeni arkadaşlar da ediniyor.

Kaynak: İHA