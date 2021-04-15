Buca’daki parklar yenilenirken yeşil alanlar da estetik görünüme kavuşuyor

Planlama doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda çim biçme, kosa çalışması gerçekleştirerek, yeşil alanları estetik bir görüntüye kavuşturdu. Parklarda bulunan oyun gruplarının, spor aletlerinin ve parklarda vatandaşların dinlenmesi için konumlandırılan bankların tamirat ve yenileme çalışmaları da gerçekleştirildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Park ve Bahçeler Müdürlüğü saha ekiplerinin yanı sıra eş zamanlı olarak Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü de kolları sıvadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü saha ekipleri, parkları uçtan uca pırıl pırıl yaparken, Fen işleri Müdürlüğü saha ekipleri ise yürüyüş yolları, kaldırım ve çevre düzenlemesinde kırılan, bozulan yerlerin bakımını yaptı, eksik yerlerde kilit parke taşı döşemesi ve bordür çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışmalar, planlamalar doğrultusunda Buca'nın tüm park ve bahçelerinde devam edecek.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI