Bucak ilçesinde kusma ve ishalden 654 yakın kişi hastanelere başvurdu

Bucak İlçesinde pazar gününden bugün saat 24.00'a kadar bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle Bucak Devlet Hastanemize 654 vatandaş başvurdu. 15 vatandaş gözetim altına alınırken . 6'sı çocuk olmak üzere toplam 12 kişi hastanede gözlem altına alındı.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ; Bucak İlçe Merkezinde, yoğunluğu bugün olmak üzere 3 Şubat 2019 Pazar gününden itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarımıza vatandaşlarımız tarafından başvuru yapıldığı bilgisi alınmıştır. Şu an itibariyle 6'sı çocuk olmak üzere 12 vatandaşımız Bucak Devlet Hastanesinde gözlem amaçlı olarak tedavi altında bulunmaktadır. Diğer vatandaşlarımız ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, hiçbir vatandaşımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Rahatsızlığa sebep olan etkenin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu depoları ve meskenlerden numuneler alınarak gerekli analizler yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mikrobiyoloji ve alan uzmanlarının yer aldığı ekip oluşturulmuş, mahallinde çalışmalara başlanmıştır. Bucak Belediyesince depolarda tedbir amaçlı ilave klorlama yapılmış olup, içilebilir su saat 20:00'den itibaren şebekeye verilecektir. Konunun nedenine ilişkin çalışmalar titizlikle araştırılmakta olup, analiz sonuçlarına göre ayrıntılı açıklama ayrıca yapılacağı " bildirildi.

Rahatsızlığa neden olan etkenin tespit edilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu depoları ve meskenlerden numuneler alınarak gerekli analizler yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mikrobiyoloji ve alan uzmanlarının yer aldığı ekip oluşturulmuş, mahallinde çalışmalara başlanmıştır. Bucak Belediyesi'nce depolarda tedbir amaçlı ilave klorlama yapılmış olup, içilebilir su saat 20.00'den itibaren şebekeye verilecektir. Konunun nedenine ilişkin çalışmalar titizlikle araştırılmakta olup, analiz sonuçlarına göre ayrıntılı açıklama ayrıca yapılacaktır."

Başvuru sayısı 654'ü buldu

Bucak'ta bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı arttı. Daha önce 300 olan sayının son başvurularla birlikte 600'ü bulduğu belirtildi. Bucak Devlet Hastanesi'nde gelen hastalar nedeniyle yoğunluk yaşanırken, hastane yönetimi doktor, hemşire ve ambulans başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi personel sayısını artırdı. Hastaneye ambulansla hasta sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA