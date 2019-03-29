Bucak’ın giriş-çıkışına salep ve mermer vurgusu

Bucak Belediyesi tarafından, Bucak Salebini ve mermerini ön plana çıkarabilmek için şehrin giriş ve çıkışlarına büyük Bucak yazısı, salep ve mermer görselleri koyulacak. İlçenin giriş ve çıkışlarında salebin satış noktaları açılırken, yolculuk yapanlara salep ikram edilecek.

Antalya Burdur Karayolu'nda günlük on binin üzerinde araç geçtiğini belirten Bucak İlçe Kaymakamı ve Bucak Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Bucak'ı tanıtmak için salep ve mermeri kullanacaklarını söyledi. Sezgin, "Meşhur salebi ve taşın aş olduğu bir şehir olan Bucak'ı tanıtmak için ilçenin giriş ve çıkışlarına büyük bir Bucak yazısı, bu yazının üzerinde mermer ve salebi simgeleyen işaretler bulunacak. Ayrıca Antalya-Burdur karayolu yetmiş evler yanına yol kenarına Bucak Salebini tanıtmak için yol kenarındaki alan Bucak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile lavanta, çiçek ve süs bitkileri dikilip, dinlenme bankları konularak birde salep ikram ve satış büfesi konulacak" dedi.

Sezgin, Bucak'ta kahveler ve sanayi kavşaklarına yapılan ve geçen yıl hizmete açılan üst geçitlerin daha güzel bir çevre görünümüne kavuşması ve yapımı için karayolları Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçtiklerini önümüzdeki günlerde üst geçit köprü altı çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Kaynak: İHA