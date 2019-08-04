Bucak'ta, 4 dönüm kızılçam ormanı yandı
BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyünde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyünde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 2,5 saatte söndürülürken, 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
Elsazı köyü Boztepe mevkisinde, saat 17.00 sıralarında, kızılçam ormanlarının olduğu alanda yangın çıktı. İhbarla yangın söndürme helikopteri ve 4 arazöz ile bölgeye sevk edilen Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın, saat 19.30 sıralarında, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 4 dönüm kızılçam alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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DHA
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