Bucak'ta mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye 1120 başvuru (2)

'RİSK ALTINDA HASTAMIZ MEVCUT DEĞİL'

Burdur Valisi Hasan Şıldak, hafta sonundan bu yana bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuruların olduğu Bucak ilçesini ziyaret eti. Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, İl Sağlık Müdürü Reha Sermet Aygören, Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi ile ilçede bulunan birim amir ve müdürleriyle Bucak Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret eden Vali Şıldak, çocuk hastalara oyuncak hediye etti.

Hastane ziyaretinden sonra kaymakamlığa geçen Vali Şıldak, burada birim amirleriyle yaklaşık 1 saat toplantı yaptı. Salgına karşı alınan ve alınması gereken tedbirlerle ilgili basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası Vali Şıldak, gazetecilere açıklama yaptı. Şıldak, "Bucak ilçesinde 3 Şubat Pazar gecesi başlayarak şu anda da devam eden vatandaşlarımızın ilçemizde bulunan sağlık kuruluşlarına bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinden başvuruları söz konusu olmuştur. Dünden itibaren etkili şekilde gerek kaymakamlığımız gerek belediyemiz ve İl Sağlık Müdürlüğü'müz bağlı bütün birimleriyle birlikte gerekli taramalarını yapıp, tedbirlerini aldı. Şu an itibarıyla hayati tehlikesi bulunan ve risk altında hastamız mevcut değildir" dedi.

SAYI 1300'Ü BULDU

Vali Şıldak, dün itibarıyla 2 içme suyu deposu ve şebekenin boşaltılma işleminden sonra etkili klorlama işlemi gerçekleştirildiğini belirterek, "İçme suyundan dolayı kaynaklanan bir salgınla karşı karşıyayız. İlçemizde Mehmet Akif, Fatih, Yenimahalle, Barbaros ve Sanayi mahalleleri olmak üzere 5 mahallemizi etkileyen bir enfeksiyon söz konusu. Şu an itibarıyla 1300 vatandaşımız sudan kaynaklı olduğunu düşündüğümüz ve bugün de tespitini gerçekleştirdiğimiz husustan etkilendi. Bunların 821'i ayakta tedavi edildi, 466'sı müşahede altında tutulup, bir miktar hastanede bekletilmek suretiyle gözetim altından sonra taburcu edildi, 18 hasta ise yatırılarak tedavi edildi. Bunların da hayati tehlikesi bulunmamaktadır" diye konuştu.

'YÜZEY SULARI SONDAJ KUYUSUNA KARIŞTI, BAKTERİ OLUŞTU'

Salgının sebebini de açıklayan Şıldak, "İlçe merkezine içme suyu temin eden 2 kuyunun aşırı yağışlardan dolayı yüzey sularının sondaj kuyusuna karışması ve kirlenmeden dolayı dün alınan numunelerin laboratuvar sonuçları sonucu bakteri ürediğini, bunun da şebeke suyuna dahil olduğunu; Sağlık Müdürlüğü, belediye ekipleri çalışmaları yaptıktan sonra bakteri üreten bu iki kuyu devre dışı bırakarak su verme işlemi kapatılmıştır. Böylelikle kirlenmenin önünü almış olduk" dedi.

'AZALMA SÖZ KONUSU'

Salgın dolayısıyla hastanelere başvuruların sayısının azaldığını da dile getiren Şıldak, "Dün ve sabah alınan tedbirlerden sonra ilçemizde bulunan sağlık kuruluşlarına hasta müracaat sayısı düştü. Bunun bir miktar daha devamı sürebilir. Çünkü vakaların gün içerisindeki seyrini takip ediyoruz ama bir azalma söz konusu" diye konuştu.

'SUYU KAYNATIN" ÖNERİSİ

Vali Hasan Şıldak, birkaç gün tedbir amaçlı içmede kullanılan suyun kaynatılarak tüketilmesi ve sokak çeşmelerinden su içilmemesi önerisinde bulundu. Vali Şıldak, salgından etkilenenlere de "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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DHA