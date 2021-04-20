Bucak’ta otomobilin tarlaya uçması sonucu sürücü yaralandı
Bucak-Antalya karayolu Portsan Mermer yakınlarında meydana gelen kazada tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bucak-Antalya karayolu Portsan Mermer yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Türe'nin kullandığı 07 AHR 921 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Türe yaralandı.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI