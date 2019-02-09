Bucak’taki salgının sebebi "Nörovirus"

Burdur'un Bucak ilçesinde 2 Ocak tarihinden itibaren kusma ve baş dönmesi sebebiyle 3 binin üzerinde kişinin hastanelere akın etmesine sebep olan etkenin "Nörovirus" isimli bir virüs olduğu açıklandı. Hastaneye başvuran kişilerden alınan örneklerin tahlilleriyle ortaya çıkan "Nörovirus'ün hafif bir klinik tabloyla seyreden ve genelde 1 gün içinde gerileyen bulantı, kusma ve ishal ile zaman zaman hafif ateşe sebep olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik koordinesinde Bucak Kaymakamlığı, Bucak Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili tüm tedbirlerin hızlı ve etkili şekilde alındığı ifade edildi. Hastalığa sebep olduğu tespit edilen su sondaj kuyularından su akışının durdurulduğu, tüm depo ve su hatlarında yeterli ve etkin düzeyde klorlama gerçekleştirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada "Her gün düzenli olarak çok sayıda yerden su numuneleri alınarak bakteriyolojik, kimyasal inceleme yapılmakta, klor düzeyleri ölçülmektedir. 08 Ocak 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzden uzman bir ekip gelerek yerinde incelemeler yapmış, tespit ve önerilerde bulunmuşlardır. Aynı tarihte sularda etkin klor düzeyi sağlandığı, suların güvenli ve temiz olduğu saptandığından Kaymakamlığımız tarafından suların güvenle kullanılabileceği duyurusu yapılmıştır" denildi.

"Bulaştırıcılığı 3 hafta kadar sürebilir"

Açıklamada ayrıca Bucak Belediyesi tarafından hafta sonu koruma bandı oluşturulan su kaynaklarının etrafındaki çalışmalara devam edileceği, depoların standartlarıyla ilgili çalışmaların süratle yürütüleceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Okullarımız, pansiyonlarımızda da su depolarının temizliği titizlikle yaptırılmaktadır. Bazı halk çeşmeleri de sabahtan itibaren tedbir amaçlı kaynaktan kesilmiştir. Şebeke suları güvenle içilebilmektedir. Şu ana kadar saat 09.00 itibariyle ilçedeki hastanelere 3 bin 366 vatandaşımız bu şikayetle başvurmuş olup her ne kadar gerekli tedbirler alınmış olsa da bu virüs enfeksiyonunda kişinin bulaştırıcılığının 3 hafta kadar sürebileceği, aynı hanedeki kişilerin birbirlerine etkeni bulaştırabileceği, bu yüzden de kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat edilmesi gerektiği, özellikle tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve de yiyeceklerin çok iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması önemle hatırlatılması gereken tedbirlerdir. Son 24 saat içinde sağlık kuruluşlarına başvuru sayısı ise azalarak 360'a düşmüştür."

Nörovirüs

Dünya genelindeki akut non-bakteriyal gastroenteritlerin en yaygın nedenlerindendir. Calicivirüs familyasında yer alan Norovirüsler çok bulaşıcı olup, kontamine su ve gıdalarla ya da direkt insandan insana bulaşarak, bulantı, kusma ve ishal gibi klinik bulgulara yol açarlar. Hastane, yurt, okul gibi ortamlarda ve kontamine su kaynakları ile şehirlerde büyük salgınlar oluşturabilirler. Toplum sağlığını tehdit eden Norovirüs salgınları, temizlik, yüzey dezenfeksiyonu, el hijyeni ve geniş sanitasyon yöntemleri ile önlenebilmektedir.

Norovirus salgınları genellikle, kişiden kişiye temas, içme suyu, havuz suları, göl suları, buz küpleri ve midye, istiridye gibi kabuklu deniz hayvanları, salatalar, dondurma, soğuk yiyecekler, sandviç, taze sebze ve meyveler ile oluşmaktadır. Virüsün ısı ve klorlamaya nispeten dirençli olması su ve gıdayla bulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Virüsün dışkıyla atılımı uzun süre (3 hafta) devam etmekte olup ilk 24-48 saatte atılımı en üst düzeydedir.

Belirtileri

Kuluçka süresi 18-72 saattir. Hastaların çoğunda ilk olarak bulantının eşlik ettiği ani başlayan karın ağrısı görülür. Genel olarak ishal ve kusma beraber bulunur. Hastada günde 4-8 kez, kansız, mukussuz orta miktarda dışkılama görülür. Hastaların yarısında hafif dereceli bir ateş olabilir. Sıklıkla karın ve kas ağrısı, baş ağrısı, keyifsizlik, halsizlik olabilir. Klinik belirtiler 24-72 saat devam eder.

Kaynak: İHA